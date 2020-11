L'Allemagne passe la troisième contre l'Ukraine

Allemagne (5-2-3) : Neuer - Ginter, Koch, Süle, Rüdiger, Max - Gündoğan, Goretka - Gnabry, Sané (Waldschmidt, 86e), Werner (Brandt, 75e). Entraîneur : Joachim Löw.



Ukraine (4-3-3) : Pyatov - Sobol, Matvyenko, Zabarnyi, Konoplia - Stepaneko (Makarenko 69e), Zinchenko (Kharatin, 85e), Malinovskyi - Zubkov (Mykhaylychenko, 74e), Marlos, Yaremchuk (Moraes Júnior, 74e). Entraîneur : Andreï Chevtchenko.

AH

L’Allemagne s’est trouvée un nouveau Kaiser.Alors que la cure de jouvence continue pour la, les Allemands ont un nouveau patron : Leon Goretzka. Le tas de muscles bavarois a récité son football made in Munich, contre l'Ukraine (3-1). Grâce au match nul espagnol en Suisse, l'Allemagne prend même la tête de son groupe A. Sur la pelouse de Leipzig, l’Allemagne a bien démarré en étant emmenée par l'intenable Philipp Max. Mais à force de se projeter, le piston gauche a laissé un boulevard dans son dos dans lequel s’est engouffré Konoplia. Un cafouillage plus tard, et Yaremchuk a bombardé la lucarne de Neuer. L’Ukraine a surpris la, mais pas pour longtemps. Au milieu de terrain, le bulldozer Goretzka a chauffé le moteur pour passer à l’action. D’abord, il a mis Leroy Sané sur orbite en profondeur. Deux touches de balle et un crochet clinique après, l’Allemagne a égalisé. Après quelques tentatives en solo, Goretka a ensuite inventé un nouveau geste : un contrôle suspendu en ciseau, suivi d’un centre pour Werner qui a poussé de la tête dans le but vide. Un délice.Remise sur pied, l’Allemagne a alors géré les débats après une alerte signée Zinchenko, écœuré par le poteau (52). Goretzka a envoyé ses lieutenants bavarois à l’assaut, mais Serge Gnabry et Leroy Sané ont multiplié les imprécisions face au but de Pyatov (56, 59, 60). C’est donc un habitué des lieux qui est venu mettre fin au débat : Timo Werner. Dans son jardin de Leipzig, le buteur de Chelsea a conclu une deuxième fois face au but vide après un centre de Ginter bien décalé par Gündoğan. Les derniers espoirs ukrainiens se sont de nouveau écrasés sur le poteau droit de Neuer, en même temps que les frappes de Marlos (74) et de Moraes (84). Le job est fait pour laqui, pendant que Français et Portugais apprenaient à un peu trop se connaître à Lisbonne, continue sa montée en puissance.Et pour nos grands Bleus, l’homme à abattre s’appellera bien Leon.