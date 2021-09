L'Allemagne balaie une Islande en déperdition

Islande (4-3-3) : Halldórsson - Skúlason, Fjóluson, Brynjar Ingi Bjarnason, Sævarsson - Jóhannesson (Arnór Sigurðsson, 71e), Pálsson (Baldursson, 90e+1), Birkir Bjarnason - Helgason, Albert Guðmundsson (Andri Guðjohnsen, 80e), Jóhann Berg Guðmundsson (Thorsteinsson, 71e). Sélectionneur : Jóhann Berg Guðmundsson.

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer - Hofmann (Klostermann, 46e), Süle (Gosens, 60e), Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka (Wirtz, 60e) - Gnabry (Havertz, 46e), Gündoğan, Leroy Sané (Musiala, 59e) - Werner. Sélectionneur : Hans-Dieter Flick.

À Reykjavík, l’Allemagne a été sans pitié face à une Islande en chute libre et dont l’atterrissage ne semble toujours pas prévu (0-4).Les hommes d’Hansi Flick ont rapidement sorti les bolides et roulé sur un adversaire déjà bien cabossé. La première contre-attaque a ainsi été la bonne. Pour cela, il a suffi d’une déviation de Joshua Kimmich et d’un service de Leroy Sané vers l’autre chevelu de la bande, Serge Gnabry, concluant tranquillement. Les Islandais et leurs 29% de possession de balle ont été incapables de voir le jour sous le ciel gris du Laugardalsvöllur. Le couperet tombe finalement vingt minutes plus tard, signé d’un coup de tête d’Antonio Rüdiger, à la réception du coup franc brossé de Kimmich. Mi-temps.Pour le deuxième acte, aucune évolution. Les face-à-face de Timo Werner (46) puis Kai Havertz (55) ont été manqués, avant que Sané n’y aille de son chef-d’œuvre. Décalé sur la gauche dans la surface, l’ailier du Bayern Munich parvient à déclencher un missile sous la barre de l’immobile Hannes Halldórsson. Tous les attaquants ont alors brillé, sauf Werner. Pourtant mis dans les meilleures dispositions par le centre de Lukas Klostermann, le joueur de Chelsea, seul devant un but vide, n’a rien trouvé de mieux que de mettre son ballon dans les nuages (61). Il lui faut finalement attendre la troisième tentative pour faire mouche et clore le bal. Werner est verni.Pour les quatre dernières journées, la Roumanie, la Macédoine du Nord, le Liechtenstein et l’Arménie tenteront de stopper cetteque beaucoup pensaient finie. Merci Hansi.