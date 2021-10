L'Algérie roule sur le Niger

Niger (4-3-3) : Kassaly Daouda - Ali Mohamed (Darankoum, 69e), Moumouni Soumana, Garba, Hervé Lybohy - Youssouf Oumarou, Ousmane Diabaté, Yussif Moussa (Amadou Mahamadou Sabo, 53e) - Wonkoye (Marou, 80e), Sosah (Moutari, 79e), Victorien Adebayor. Entraîneur : Jean-Michel Cavalli.

Algérie (4-4-2) : M'Bolhi - Fares, Mandi, Bedrane, Atal (Benyada, 46e) - Belaïli, Zerrouki (Boudaoui, 68e), Bennacer (Zorgane, 67e), Mahrez - Slimani (Feghouli, 46e), Bounedjah (Amoura, 59e). Entraîneur : Djamel Belmadi.

AB

Victorieuse en fin de semaine dernière à Blida (6-1) , l’Algérie a récidivé face au Niger, sous la chaleur du stade Seyni Kountché de Niamey (0-4). Un trente-et-unième match sans défaite pour les Algériens, dépassant désormais la France (30 rencontres entre février 1994 et novembre 1996).Comme à l’aller, ce sont les Nigériens qui ont lancé les hostilités. Sur le premier corner du match, Daniel Sosah a ainsi trouvé le poteau droit de Raïs M’Bolhi d’un coup de casque bien senti (2). Une seule fulgurance pour des Menas hélas vite dépassés. Les Algériens n’ont effectivement pas tardé à se réveiller par l’intermédiaire de Baghdad Bounedjah, venu placer une tête non cadrée à la suite d’un merveilleux extérieur du pied de Youcef Belaïli (17). Le même duo est ensuite à la création d’un beau mouvement, conclu au point de penalty par Riyad Mahrez démarqué. La faille est trouvée et bientôt creusée, œuvre d’Aïssa Mandi, monté aux avant-postes pour une reprise de volée en pivot, à l’entrée de la surface. Le break avant le break.Car dès la reprise, les Verts ont su dérouler. D’abord avec Ismaël Bennacer, seul devant un but vide et idéalement servi par Sofiane Feghouli, puis sur une action quasi similaire, lancée par Mahrez et achevée d’un tacle rageur de Bounedjah. La fin de match a été hachée, mais globalement gérée du côté de Djamel Belmadi et de ses hommes, qui auraient même pu se payer le luxe d’une victoire plus large, sans la présence d’un Kassaly Daouda en feu.En cas de succès face à Djibouti et de résultat positif (un nul étant suffisant) contre le Burkina Faso pour le compte de la dernière journée, l’Algérie verra les barrages. Un travail bien fait.