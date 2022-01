L'Ajax ravit la victoire et la place de leader au PSV

PSV (4-2-3-1) : Drommel - Teze, Boscagli, Obispo, M. Júnior - Gutiérrez, Van Ginkel (63e, Mwene) - Doan, Veerman, Gakpo - Götze. Entraîneur : Roger Schmidt.



Ajax (4-2-3-1) : Pasveer - Mazraoui, Timber, L. Martínez, Blind - Álvarez, Gravenberch (Klaassen, 70e) - Antony, Berghuis, Tadić - Brobbey (36e, Danilo). Entraîneur : Erik ten Hag.

Et si le titre d'Eredivisie s'était joué pour un centième de millimètre au mois de janvier ?Grâce à un but (sensationnel) de Mazraoui à l'aube du dernier quart d'heure, l'Ajax a détrôné son rival du PSV de la tête du championnat ce dimanche. Une victoire déterminante pour éviter de faire la course derrière les, qui rumineront sans doute longtemps ce but crucial validé à un cheveu près.Dès le coup d'envoi, l'Ajax prend logiquement le contrôle de la possession, mais l'ensemble manque de dynamisme pour déstabiliser le PSV. Pas grave : les joueurs d'Erik ten Hag savent toujours se montrer réalistes. Après une barre heurtée par Berghuis sur un coup franc repris par personne (26), Brobbey ouvre le score de la tête. Blessé quelques minutes auparavant, le jeune Golgoth ne peut même pas célébrer son pion et doit céder sa place dans la foulée.Le PSV, obligé de se montrer plus entreprenant, est récompensé au début de la seconde période. Lespoussent Timber à la faute grâce à leur pressing sauvage et laissent Götze faire mumuse pour égaliser. Mais il en faut peu pour que l'Ajax remontre les crocs. Très très peu, puisque Blind redresseun ballon qui paraît avoir franchi la ligne de touche et offre la possibilité au cuir de vagabonder jusqu'à Mazraoui, auteur d'une patate supersonique à l'extérieur de la surface. Les arbitres VAR valident finalement le but, sans que les choses soient très claires, et permettent à l'Ajax de foncer vers un succès qui fera beaucoup parler.