L'agresseuse présumée de Yoane Wissa mise en examen et écrouée

Yoane Wissa est sorti de l'hôpital et la femme soupçonnée de l'avoir agressé il y a dix jours a été mise en examen et placée en détention provisoire.C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le parquet de Lorient à l'. L'agresseuse, âgée d'une trentaine d'années, a reconnu avoir brûlé avec un produit corrosif l’attaquant du FC Lorient au cours de la nuit du 1au 2 juillet, avant d'enlever le nouveau-né d'une jeune mère. La prévenue a été mise en examen pour tentative d'assassinat, d’enlèvement et de tentative d’enlèvement d’une personne âgée de moins de 15 ans, de violation de domicile et de violences avec arme.Elle a expliqué «» et n'avoir «» . La police a rapproché les deux faits puisque Yoane Wissa est père d’une petite fille de quelques semaines mais elle conteste avoir essayé d'enlever cet enfant.Opéré des yeux samedi dernier, Ouest-France indique que le joueur des Merlus devra lui passer des examens complémentaires et effectuer un bilan médical mi-juillet.