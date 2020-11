« Être fan de foot, ce n'est plus possible financièrement »

Alors que la France fait face au problème Mediapro, les Anglais se battent contre l’arrivée des pay-per-views (PPV). Ces derniers imposent de payer pour la diffusion d’une seule et unique rencontre de Premier League, en plus des abonnements adéquats. Un scandale pour tous les supporters du Royaume. Rencontre avec Kim Smith, une supportrice de Wolverhampton, qui a décidé de ne plus se laisser faire.

Propos recueillis par Gad Messika

J’ai trente ans et je travaille dans le marketing, dans une entreprise de technologie informatique à Birmingham.Ça commence à faire un bail, j’ai un abonnement au club depuis que j’ai douze ans ! Les, ça vient de mes parents. Mon père est un immense fan du club. On va dire que chez nous, Wolverhampton, c’est comme une addiction !En fait, c’est comme si on appartenait à une véritable communauté à part. Le club a une orientation très familiale. Toute la ville supporte les, même quand ils étaient mauvais. Forcément, certains ont rejoint le mouvement depuis qu’on a quitté la troisième division. Aujourd’hui, on essaye de se caler dans le top 10. Mais il y aura toujours 15 000 à 20 000 personnes pour les supporter, qu’on soit bons ou mauvais. Personnellement, je vais à tous les matchs à domicile. Ce n’est pas uniquement le football en lui-même, mais aussi l’atmosphère d’un jour de match avec les amis. Je fais parfois les déplacements, mais en ce moment, il n’y a que la télé. Et ça commence à devenir un enfer, cette histoire...Il y a énormément de changements. Alors oui, je peux comprendre ceux qui ne vont pas au stade et qui préfèrent rester chez eux tranquilles devant la télé. Sauf que là, on doit tous rester devant nos écrans et il n’y a plus d’interaction sociale. Avec les restrictions appliquées, on ne peut même pas voir les matchs avec nos proches. Nous sommes en confinement jusqu’au 2 décembre, et mon copain supporte West Bromwich. Alors, ne pas regarder les matchs avec ma famille devient très dur.Chez moi, nous avons un bouquet de la Sky et nous payons un supplément pour avoir BT Sport. En tout, ça nous coûte 70£ par mois... C’est horriblement cher. Donc nous demander de payer encore plus pour regarder un seul match, c’est de l’extorsion !Quand la pandémie a commencé, tous les matchs de Premier League étaient disponibles. Après quelques mois, ils ont annoncé que certains matchs ne seront pas dans les bouquets normaux et que pour les regarder, les supporters devaient mettre 14,95£ en plus. L’équipe de mon copain doit jouer cinq ou six matchs en PPV, ça fait entre 75 et 90£ en plus sur même pas dix rencontres. Regarder le foot commence à devenir un vrai luxe, beaucoup d’Anglais ont refusé et c’est comme ça que cette campagne de charité a commencé.C’est de l’extorsion ! Durant cette pandémie, beaucoup de gens ont perdu leur travail, et je ne peux pas m’en plaindre, car j’ai encore le mien. Aujourd’hui, beaucoup d'Anglais n’ont pas cette chance, et ces gens ne peuvent pas se permettre de payer des suppléments pour regarder des matchs.Dans un premier temps, c’est très cher. Dans un deuxième temps, même si je peux me le permettre, c’est une question de principe. Les gens ont joué le jeu jusqu’à 70£ pour un bouquet, mais si en plus, tu leur demandes de repayer pour avoir accès aux matchs de leurs équipes, c’est inacceptable !Nous avons commencé notre boycott lors de ce match, mais à ce moment-là, les pubs étaient encore ouverts. Les propriétaires payaient une fois, et ça arrangeait tout le monde !En voyant certains fans de Newcastle et de Leeds qui avaient lancé une campagne de charité, en offrant le prix de leurs abonnements au PPV afin d’aider des associations locales, en guise de protestation. Quand j’ai vu que chez nous, personne n’avait bougé, j’ai pris les choses en mains. Au départ, on visait 1000£ pour aider l’association The Well, une banque alimentaire de Birmingham. Dix jours après avoir lancé la campagne, nous avions reçu 10 000£. Comme notre campagne a fait parler d’elle, d’autres fans de différents clubs ont commencé à faire la même chose. La chose est devenue virale, je me sens chanceuse d’avoir rempli cet objectif. Maintenant, ils réfléchissent à arrêter ce système de PPV. Nos actions sont peut-être allées plus loin que prévu.Je ne m’attendais pas à un tel engouement et pour être honnête, je pensais même que 1000£ était trop. Finalement, on a rempli notre objectif en une seule journée. La récolte a duré dix jours et chaque jour, on remplissait notre premier objectif. Jamais je n’aurais pu penser à autant de générosité. Surtout qu’en ce moment, les gens vivent des temps très compliqués. Heureusement que lesn’ont qu’un match en PPV ! D’autres équipes ont quatre ou cinq matchs dans ce format, les protestations ont vite débuté pour ne pas donner l’occasion d’installer la chose. Et puis, dépenser un peu d’argent pour des gens qui en ont vraiment besoin au lieu de le donner à la FA, c’est toujours bien.J’ai reçu de nombreux messages sur les réseaux. On essaie de faire passer les messages partout, même sur Twitch ! Je suppose que ça marche, puisque les gens se sont manifestés et discutent de ces projets. Aston Villa et West Brom ont lancé leurs campagnes, eux aussi.Je pense que oui, et ça commence à devenir une grosse partie de notre campagne. Ils ne peuvent pas ne pas le voir, pas uniquement les campagnes associatives, mais tout le concept qu’il y a derrière. Collecter de l’argent pour des banques alimentaires locales, c’est un sujet sensible en Angleterre. Ils ont surtout compris que, même avec cette idée de PPV, ça va être compliqué de demander encore plus d’argent aux fans. J’espère qu’ils vont reconsidérer la chose, et la supprimer définitivement.Pour être honnête, ça commence à devenir la cruelle réalité d’un fan de football. Financièrement, ce n’est plus possible : tu payes pour le maillot, tu payes l’abonnement annuel... Beaucoup de fans n’ont pas assez de revenus pour les dépenser là-dedans, on trouve que la FA est assez insensible vis-à-vis des gens de la classe ouvrière. Franchement, je pense qu’ils s’en tapent de ce qu’ils se passent à notre niveau et je ne pense pas qu’ils s’intéressent non plus au football. Eux, ce qu’ils veulent, c’est faire plus d’argent.