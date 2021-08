Kalimuendo revient à Lens en prêt

10

Sous contrat avec le @PSG_inside jusqu’en 2024, l’attaquant français Arnaud Kalimuendo est prêté au @RCLens jusqu’au 30 juin 2022. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.Le Club souhaite à Arnaud de réaliser une très belle saison avec Lens. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2021

DM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Titi retourne chez les Ch’tis.Convaincant avec le RC Lens la saison dernière - huit buts et six passes décisives en 30 matchs -, Arnaud Kalimuendo va retrouver les Sang et Or. L’attaquant de 19 ans a été prêté, comme en 2020-2021, par le Paris Saint-Germain au club nordiste. Le club de la capitale a précisé ce mardi après-midi qu’aucune option d’achat n'est intégrée à l’opération.En début de saison, Kalimuendo avait disputé le Trophée des champions comme titulaire avec le PSG, avant de se contenter de grignoter six petites minutes en Ligue 1 lors des quatre premières journées de championnat. Barré par la concurrence en attaque, et le faux départ de Mauro Icardi, Kalimuendo devrait obtenir plus de temps de jeu dans le Nord.À Lens, on prend le même et on recommence.