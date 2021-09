Julian Nagelsmann vient à l’entraînement en longboard

Julian Nagelsmann arriving in training today [ fcb] pic.twitter.com/1uJ8Cu0H2C — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2021

EG

Julian Nagelsmann ne fait vraiment rien comme tout le monde.Entraîneur en Bundesliga avant ses 30 piges, il coache le Bayern Munich en étant plus jeune que Manuel Neuer, utilise des drones et des écrans géants pendant les entraînements et veut coller des oreillettes à ses joueurs en plein match . Mais avant de révolutionner le football, il s’attaque au style de l’entraîneur. Exit la voiturette pour arriver à l’entraînement, Nagelsmann est venu ce jeudi en longboard.Sur la photo publiée par le club, la posture est assurée, le regard perçant et le virage parfaitement maîtrisé. Ne manque que des cheveux un peu plus longs et un signe de la main pour avoir la dégaine du parfait kéké des plages. Une dégaine qui colle un peu plus à celle de Marcelo, lui aussi fan de skate . Quasi sûr que les supporters bavarois préfèreraient qu’il partage son nombre de Ligue des champions.Faudra pas s'étonner de le voir aux JO de Pékin cet hiver.