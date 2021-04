Jota et Liverpool viennent péniblement à bout d'Arsenal

4

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Chambers, Holding, Gabriel, Tierney (Soares, 45e) - Thomas, Dani Ceballos (Elneny, 58e), Pepé, Ödegaard, Aubameyang (Martinelli, 77e) - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.



e), Robertson (Jota, 61e) - Fabinho, Thiago, Milner - Salah, Roberto Firmino (Wijnaldum, 78e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

JD

Mieux Jota-rd que jamais.Dans un match à deux visages, Liverpool a prouvé qu'il valait mieux se déplacer pour marquer des points. Après six défaites consécutives à domicile, lesde Jürgen Klopp en ont ramené trois de l'Emirates Stadium et enfoncent Arsenal un peu plus profond dans la crise.La première mi-temps restera un modèle de purge à montrer dans toutes les écoles de sado-masochisme. Un total de sept occasions franches (dont une tête insignifiantes de chaque côté) et aucune envie qui ne semble se dégager de la part des 22 acteurs, le coup de sifflet de M. Attwell a été accueilli comme un soulagement. Surtout après la sortie prématurée de Tierney, touché au genou juste avant la pause. C'est finalement un coup de poker tactique de Klopp qui viendra faire sauter le verrou. Entré en jeu à la place de Robertson, Diogo Jota se trouve deux fois à la réception de centres magnifiques de Trent Alexander-Arnold (la deuxième fois avec un coup de patte de Sadio Mané) et ne se manque pas pour fusiller Bernd Leno (0-1, 64, 0-3, 82). Entre temps, Mo Salah a profité de la faiblesse défensive despour déposer Gabriel et tromper le portier allemand entre les cannes (0-2, 68). Un dix-huitième pion qui lui permet de repasser seul en tête au classement des buteurs.Avec ce succès, les Reds grimpent à la cinquième place et ne sont plus qu'à deux points de Chelsea et du Top 4, synonyme de Ligue des champions. En revanche, la troupe de Mikel Arteta s'enfonce un peu plus dans la crise puisqu'elle ne décolle pas du neuvième rang. La Ligue Europa ressemble de plus en plus à un mirage.