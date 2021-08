JO : Le Canada sort les États-Unis et fonce en finale

268

Le Team USA n'est plus souverain.Les États-Unis n'ont pas réussi à marquer pour la troisième rencontre sur cinq dans ces Jeux, et sont tombés dans le piège tendu par des Canadiennes appliquées et opportunistes. Un penalty transformé par Jessie Fleming après une faute anodine dans la surface a scellé le sort des Américaines, qui sortent tête basse d'un tournoi qu'elles n'ont pas maîtrisé.Après trois demi-finales olympiques de rang et deux défaites pour ensuite s'adjuger le bronze, le Canada aura l'occasion de découvrir le goût d'une finale olympique. On en connaîtra le second protagoniste ce lundi après-midi, à l'issue de la demi-finale entre la Suède et l'Australie.Fleming a trouvé le remède.