JO : l'Espagne se défait du Japon et rejoint le Brésil en finale

¡¡FINAAAAAL EN JAPÓN!! ¡Estamos en la final olímpica y vamos a luchar POR EL ORO ante Brasil! El golazo de @marcoasensio10 decide una semifinal para el recuerdo en #Tokyo2020. ¡¡RT SI CREÍSTE EN ELLOS!! | 0-1 | 123' | #JuegosOlímpicos #AlgoÚnico2020 pic.twitter.com/T1nFuyAqSO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 3, 2021

Une finale de rêve en perspective. Si la première demi-finale entre le Brésil et le Mexique n’a pas été généreuse en buts , il ne fallait pas compter sur ce Japon-Espagne pour nous en offrir beaucoup plus. Résultat, le score est resté nul et vierge au bout du temps réglementaire, même si la rencontre aurait pu tourner en faveur des Espagnols quand l'arbitre a désigné le point de penalty à l'heure de jeu, avant de se raviser en consultant la VAR.Alors que les Nippons et les Espagnols se dirigeaient vers une séance de tirs au but, le Madrilène Marco Asensio est sorti de sa boîte pour décrocher une merveille d’enroulé du gauche qui finit sa course dans les filets de Kosei Tani (115). Les assauts japonais dans les cinq dernières minutes n’y changeront rien, l’Espagne s’offre une finale cinq étoiles contre les tenants du titre brésiliens. De son côté, le Japon tentera de se consoler avec une médaille de bronze face au Mexique.La France ne pourra même pas se consoler en se disant qu'elle était dans la poule du médaillé d'or, quelle tuile.