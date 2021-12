Jérémie Boga à l'Atalanta Bergame dès janvier

AH

L'Atalanta flambe ses étrennes.Le mercato d'hiver n'est pas encore ouvert mais les premiers mouvements se font sentir, notamment dans la Botte avec du monde sur la route de Bergame. L'Atalanta a en effet sorti le chéquier selon la presse italienne et, avec une signature à 22 millions d'euros : celle de J&érémie Boga. Le milieu offensif ivoirien de 24 ans, arrivé en 2018 à Sassuolo, va quitter les coéquipiers de Maxime Lopez en janvier, à son retour de la CAN avec la Côte d'Ivoire.Acheté 10 millions d'euros par Sassuolo il y a trois ans, le natif de Marseille était régulièrement annoncé en Ligue 1, notamment à l'OM et l'OL, mais l'ancien rennais rempile en Italie où il a déjà disputé 103 matchs pour 18 buts et 10 passes décisives. Gêné par des blessures depuis le début de saison, il n'a été titularisé que huit fois. Pas de quoi remettre en cause sa participation à la prochaine CAN avec les Éléphants.Cette fois, c'est la bonne