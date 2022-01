Jean-Pierre Caillot et Mathieu Lacour (Reims) sanctionnés après leur comportement face à l'OM

AF

Et quand y en a plus, y en a encore.La commission de discipline de la LFP fait encore parler d’elle. Réunie ce mercredi 5 janvier, elle a prononcé à l’encontre des dirigeants rémois des sanctions liées à leur comportement à la fin de la rencontre entre Marseille et le Stade de Reims (1-1) , le 22 décembre dernier. Le premier sanctionné est Jean-Pierre Caillot, le président rémois, qui écope de six matchs de suspension, dont trois ferme. La punition est plus sévère pour Mathieu Lacour, le directeur sportif du club, qui sera suspendu six matchsLors de cette rencontre de 19journée de Ligue 1, les dirigeants rémois avaient eu un comportement virulent à l’égard des arbitres, qui ont accordé un penalty à l’OM dans les derniers instants de la rencontre, leur permettant de revenir au score. Leur sanction prend effet à partir du 11 janvier prochain, donc après le match de ce dimanche sur la pelouse de Clermont.