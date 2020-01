Japon : à presque 53 ans, il entame sa 35e saison professionnelle

FB

Le papi du jour.À presque 53 ans, il est le plus ancien footballeur professionnel du monde. Kazuyoshi Miura a récemment prolongé avec son club du Yokohama FC d'une année supplémentaire, pour ce qui sera sa 35saison professionnelle. Considéré comme une légende vivante au Japon, comme le prouve son surnom de "King Kazu", il a pris l'habitude depuis plusieurs saisons de rallonger son contrat de douze mois supplémentaires chaque année.Et petit plaisir de plus, si le Yokohama FC évoluait depuis plus de dix ans en deuxième division japonaise, le club a récemment été promu et jouera dans la cour des grands la saison prochaine. Un vrai bonheur pour Miura, qui aspire toujours à «» . Et ce malgré seulement cinq petits matchs joués l'année passée toutes compétitions confondues, sans aucun but marqué, ni aucune passe décisive délivrée.