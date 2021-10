Janis Antiste : « Crocheter Bonucci avant de marquer, c’est indescriptible »

Appelé pour la première fois par Sylvain Ripoll, Janis Antiste (19 ans) pourrait jouer ses premières minutes avec les Espoirs dès ce vendredi face à l’Ukraine (18h30) à Brest. Titulaire depuis le début de saison en Serie A avec le Spezia Calcio de Thiago Motta, l’ancien attaquant toulousain raconte sa nouvelle vie de l’autre côté des Alpes.

Propos recueillis par Andrea Chazy

C’est un véritable honneur pour moi d’être là. Ce n’est pas anodin, il ne faut pas banaliser ça. Même si j’ai fait quelques bonnes performances en club, je ne m’y attendais pas. C’était une surprise. J’ai directement appelé ma famille qui était très fière. Puis ensuite mes agents, mes potes. L’objectif maintenant que j’y suis, c’est d’aider l’équipe à se qualifier pour l’Euro. Et ça commence dès maintenant avec le match contre l’Ukraine puis ensuite contre la Serbie.La fin de saison a été difficile à vivre car Toulouse mérite de jouer en Ligue 1. C’est mon club de cœur, où j’ai débuté, donc ne pas aider le TFC à remonter est forcément une désillusion. Après, j’ai décidé de prendre un nouveau départ en allant à La Spezia. Passer de la Ligue 2 à la Serie A, dans une belle ville avec un entraîneurqui parle français et qui pratique un football offensif, c’est le bon choix pour l’attaquant que je suis. En Italie, dès les premiers jours, on comprend qu’il y a une culture du travail qui est bien implantée et tant mieux car ça correspond à mon caractère. Ce challenge, c’est aussi l’occasion d’apprendre une nouvelle langue, de découvrir une nouvelle culture. Et puis bon, je ne suis pas tout seul, il y a Kelvin Amian qui était à Toulouse qui est là aussi !Je m’étais préparé mentalement à tous ces changements. Mais bon, ce n’est pas la même chose de vivre tout seul à Toulouse où tu as quand même des repères que de vivre seul à La Spezia. Pour voir ma famille aujourd’hui, je dois prendre l’avion. La première semaine a été un peu difficile car je ne comprenais pas trop l’italien, j’étais à l’hôtel, tu avais encore cette barrière de la langue même si je me démerde pas trop mal en anglais. Aujourd’hui, ça va mieux et on traîne souvent ensemble avec Kelvin et Mbala Nzola, un autre Français . Mbala, c’est un peu notre professeur d’italien et notre guide touristique. Il nous a notamment emmené à Forte dei MarmiSi, j'y suis allé avec Kelvin, mais on ne savait pas que c’était plus rapide de s'y rendre en train. On avait pris la voiture mais les Cinque Terre, c’est en hauteur et tu as des routes... T’as peur de finir dans le ravin ! Le trajet dure quarante-cinq minutes, je peux te dire que je ne la referai plus. Quand ma famille viendra, on ira en train !Il me fait confiance, j’aime beaucoup sa philosophie de jeu. Il aime qu’on ait le ballon, même face aux grosses équipes on joue et on n’a pas peur. Ce n’est pas notre style d’avoir un bloc bas et de procéder en contre. On n’est pour le moment pas récompensés, mais on a aussi joué pas mal de grosses équipes comme la Lazio, Milan, la Juve...Non, mais d’un point de vue personnel, je savais en venant ici que l’objectif serait le maintien. Tout le monde en a conscience et on montre quand même par séquence de belles choses : le match face à la Juve par exemple, on peut le gagner. Il faut continuer à bosser et c’est tout.C’est une sensation que je n’avais jamais connue auparavant car c’était la première fois que je marquais devant beaucoup de supporters. Et puis en plus, c’était face à la Juve et je crochète Bonucci avant de marquer ! C’est indescriptible.Ouais après j’ai fait ce que j’ai pu hein, c’est le bazar dans ma tête à ce moment-là avec l’adrénalineMais j’avais quand même une célébration en tête que je fais à la fin.Oui, c’est Bonucci ou De Ligt qui sauve le ballon sur la ligne. Pour être honnête, à la fin du match, je pensais plus à ce doublé que j’ai manqué qu’à ce premier but en Serie A. J’étais dégoûté de ne pas avoir inscrit ce deuxième but car je pense qu’on aurait gagné le match.Il y a énormément de travail au niveau tactique et c’est un vrai plaisir d’évoluer dans un championnat où tu affrontes des joueurs de classe internationale comme Adrien Rabiot, par exemple. Si on veut progresser autant sur le plan physique que tactique, c’est le championnat parfait. J’apprends tous les jours à l’entraînement ou en match et j’ai le sentiment d’avoir une grosse marge de progression. En Italie, à la fin d’une séance, je suis K.-O. Je pars faire une grosse sieste dans la foulée.Il y a tellement de matchs contre de grosses équipes que c’est difficile à dire... Allez, j'ai hâte d’aller jouer à San Siro. C’est quand même un stade qui a du vécu. Celui de la Juve aussi, on m’a dit qu’il était pas mal.C’est pas le même poste, mais je vais me mouiller et dire Kéké parce que c’est mon gars. Mais en matière de gabarit, c’est « Nzozo » sans hésiter. Il est costaud !