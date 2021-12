Italie : pas de huis clos, mais port du masque obligatoire dans les stades

MD

- Vous êtes au courant que la Covid-19 frappe encore ?...91 027, 52 885, 27 199, ce sont les nombres moyens de nouveaux cas Covid chaque jour cette semaine respectivement au Royaume-Uni, en France et en Italie. Si de nombreuses rencontres du Boxing Day ont d’ores et déjà été reportées à cause d’un taux de contamination trop important dans certaines écuries du Royaume-Uni, le calendrier de l’élite transalpine, quant à lui, ne devrait pas trop bouger. De retour le 6 janvier prochain, la Serie A ne sera pas affectée. Ni elle, ni les habitués du stade., s’est réjouie la déléguée au service des sports Valentina Vezzali à lace jeudi matin. Quelques heures plus tard, cette proposition a été adoptée. Le Conseil des ministres a maintenu le taux de remplissage des enceintes accueillant des évènements sportifs à 75%, et a instauré dans le même temps le port du masque FFP2 obligatoire dans les tribunes. De quoi profiter tranquillement d'AC Milan-Roma ou Juventus-Naples à la rentrée.Et puis, on ne va pas se mentir, les masques aux couleurs des clubs ne sont pas toujours des chefs-d’œuvre.