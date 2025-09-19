Thauvin et le LOSC : les séquelles d’un bras de fer

En 2013, alors qu’il était en train de changer de dimension, Florian Thauvin vivait le premier tournant de sa carrière : son transfert à l’OM après un bras de fer avec Lille dont il n’aura jamais porté le maillot. Retour sur un rendez-vous plus que manqué, avant les retrouvailles du néo-Lensois avec le LOSC.

« Il est parti, il a tout compris. » 8 août dernier, le Racing Club de Lens annonçait l’arrivée de Florian Thauvin. Avec, à la clé bien sûr, une présentation sur le thème des Simpsons, comme pour chacune des recrues de ce dernier mercato d’été. Une vidéo où sont distillés petits messages et petites allusions avec le bon dosage de second degré. Dans la vidéo consacrée à FloTov apparaît un panneau publicitaire où on peut voir le slogan de l’opérateur Free légèrement détourné, le tout accompagné d’un chien et de la forme du logo du LOSC au fond, avec les couleurs des Dogues. Histoire de chambrer le voisin.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺 Épisode 6 : Mercato assaisonné, sauce étoilée. 🌟 𝙵𝙻𝙾𝚁𝙸𝙰𝙽 𝚃𝙷𝙰𝚄𝚅𝙸𝙽 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/Y7KTcSBQkN — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2025

Le derby Lens-Lille de cette 5e journée nous remémore le souvenir d’un des épisodes mercato les plus improbables de ce siècle : Florian Thauvin et son transfert à Lille, club dont il ne portera jamais le maillot. Nous sommes à l’été 2013. Six mois plus tôt, conscient que le jeune gaucher est en train de monter gentiment en puissance, le LOSC achète Florian Thauvin, 20 ans tout juste, à Bastia contre 3,5 millions d’euros. Avec un contrat de quatre ans et demi à la clé, et une fin de saison passée en Corse, en prêt, avant de rallier le Nord l’été suivant. Sauf que tout va (très) vite dans le football. Fracassant avec le Sporting, Thauvin est élu meilleur espoir de Ligue 1 aux Trophées UNFP. « Le fait de signer avec Lille cet hiver a été libérateur, confirme Thauvin au Monde. Je savais où j’allais. Les Dogues visent le haut du tableau et sont habitués aux joutes européennes. J’espère marquer 15 buts la saison prochaine. »

Rudi Garcia, petit con et Tonton Adil

Dans la foulée, il devient champion du monde U20 avec Paul Pogba, Yaya Sanogo et consorts, en étant un élément-clé (buteur en quarts et en demies). Sa cote explose. À l’époque, Le Monde rapporte que Thauvin lui-même aborde la possibilité d’une arrivée à Marseille avec Élie Baup, coach de l’OM, lors des Trophées UNFP. Avec, peu de temps après, une première proposition marseillaise de 5 millions d’euros. « On voulait l’avoir », acquiesce aujourd’hui l’homme à la casquette. Le feuilleton va durer tout l’été. Chez Zack Nani, en octobre 2024, Florian Thauvin avait exposé les raisons de ses envies de départ rapide : « Quand j’arrive, ce n’est plus du tout le même projet pour lequel j’avais signé. Plus du tout le même entraîneur, plus du tout les mêmes joueurs. Tout a changé ! »

C’est complètement faux. On voulait construire l’équipe autour de lui, donc il n’était pas question de ne pas le faire jouer. Frédéric Paquet, en réponse à Florian Thauvin

Dimitri Payet, Lucas Digne, Benoît Pedretti, Aurélien Chedjou, Laurent Bonnart… Tous quittent les Dogues cet été-là. Avec, surtout, le départ de Rudi Garcia pour l’AS Roma, et son remplacement par René Girard. « Si Rudi Garcia était resté, la question ne se serait pas posé », estime aujourd’hui Steeve Elana, dont le casier était placé juste à côté de celui de Thauvin au Domaine de Luchin. « En revenant de la Coupe du monde U20, continuait Thauvin, Frédéric Paquet (directeur général) me convoque et me dit : “On va revoir ton contrat.” Quand j’arrive dans la salle, il me défonce : “Comment tu peux laisser parler les médias et ne pas déclarer que tu veux rester chez nous ? Pour qui tu te prends espèce de petit con ? Avant de partir d’ici, tu vas faire tes preuves. Et si on le décide, tu ne joueras pas.” Un massacre. Il me dit : “Casse-toi.” C’était chaud. J’étais perdu. »

Florian Thauvin, lors d’un match de prépa du Mondial U20.

Des années après, Frédéric Paquet réfute complètement ses mots : « C’est bien sûr complètement faux. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas comme ça. Je n’insulte pas les gens. C’est n’importe quoi. La volonté qu’on avait, c’était de le garder, pas de renégocier son contrat. On voulait construire l’équipe autour de lui, donc il n’était pas question de ne pas le faire jouer. » Le dirigeant, qui, entre autres, préside la Fédération française de football américain, se remémore : « C’était une négociation un petit peu spéciale. Il avait déjà un caractère fort et affirmé. Les discussions que j’ai pu avoir avec Florian étaient, certes, un peu tendues, mais elles ont toujours été très respectueuses. Ça s’est toujours bien passé. Mais son entourage a eu un impact très important dans son revirement et cette situation. » Ah l’entourage… Souviens-toi, Tonton Adil, boucher dans le XVIIIe arrondissement de Paris, qui guidait Florian Thauvin dans son début de carrière.

« Florian Thauvin ne rejoindra ni l’OM ni aucun autre club »

Tout se mélange dans la tête du jeune homme. Notamment quand il pense aux termes des différents contrats : de 6 000 euros par mois à Bastia, il est passé à 45 000 euros au LOSC et pourrait monter à 120 000 en Provence. Il a lui-même concédé que cela jouait. Et quand, dans le même temps, Vincent Labrune, président olympien, l’appelle tous les jours ou presque pour lui affirmer qu’il va le faire venir à l’OM… Débute alors un gros conflit entre Marseillais et Lillois. Le 10 juillet, un communiqué cinglant de Michel Seydoux, le président nordiste, tombe : « Le LOSC n’a pas attendu ses meilleures performances en Ligue 1 ou plus récemment sous le maillot de l’équipe de France pour exprimer tout son attachement et sa confiance à Florian Thauvin. Pour la dernière fois, je confirme qu’il ne rejoindra ni l’OM ni aucun autre club. Il est un joueur du LOSC, intransférable. » Avec une balle directe à Vincent Labrune : « L’acharnement dont il fait preuve s’apparente davantage à de la bêtise et à un profond irrespect du LOSC, et plus généralement des règles et des valeurs du sport. C’est inacceptable. Présider un grand club, c’est aussi respecter un certain nombre de valeurs et de règles. Je saisirai dès demain les instances du football français pour qu’elles statuent sur ce comportement inadmissible. » Le boss lillois est d’attaque et n’hésite pas à faire passer quelques messages à son joueur dans les médias, comme sur RMC : « Il y a une CFA à Lille… Même si je veux qu’il joue en équipe première. »

De retour de vacances après son titre mondial, Thauvin ne change pas sa bio Twitter, mais se présente tout de même à sa reprise, prévue le 5 août. L’affaire fait réagir ses coéquipiers : « J’ai l’impression qu’il a été marqué, il est jeune, il a été un peu dépassé par les événements, il s’est rendu compte un peu tard. Il faut lui laisser le temps, dit par exemple Florent Balmont sur RMC. Je lui conseille de rester à Lille. » « Ce n’est pas compliqué, on l’a vu une fois, voire deux, si ma mémoire est bonne, rembobine aujourd’hui Steeve Elana. Je me demande même si ce n’est pas moi qui le ramène à l’hôtel après le premier entraînement. On avait échangé au vestiaire. Il avait surtout eu Rudi Garcia au téléphone les mois précédents. Et ce changement d’entraîneur avait un peu changé la donne de son côté, ce qui peut s’entendre. »

Tu ne respectes pas ta parole ? Tu me prends pour un con ? Je prends mes affaires, j’arrête le foot. Florian Thauvin

Petit à petit, les dirigeants nordistes comprennent que le joueur ne s’impliquera jamais dans le projet et commencent à imaginer un départ. Visiblement toujours affecté, Florian Thauvin avait donné sa version du discours de Frédéric Paquet : « Il me la fait un peu beaucoup à l’envers. Il me dit : “Marseille te veut, c’est vrai. Mais je ne pense pas qu’ils aient les moyens de te racheter. Dis à ton entourage que si j’arrive à avoir 8 millions d’euros, on te laissera partir.” » Selon le néo-Lensois, ce n’est pas vraiment ce qu’il s’est passé : « Une fois qu’il a eu 8, c’était 10. Une fois qu’il a eu 10, c’était 12. Puis 12,5… Au bout d’un moment, je me suis entraîné pendant trois semaines, et j’ai pété un plomb. Tu ne respectes pas ta parole ? Tu me prends pour un con ? Je prends mes affaires, j’arrête le foot. »

Quand Thauvin se met en grève

26 août. Dernière semaine de mercato, et le climat est extrêmement tendu. Même le père de Thauvin prend la parole dans les médias. « Si Florian reste à Lille, ce sera contraint et forcé », lâche-t-il, peiné, à 20 Minutes. Le même jour, Frédéric Paquet publie une interview sur le site du LOSC alors qu’une nouvelle offre marseillaise monte à 8 millions d’euros plus 2 de bonus : « Nous avons reçu une offre de l’OM. Comme les précédentes, le LOSC l’a refusée pour la simple et bonne raison que le club n’est pas vendeur. C’est surtout le comportement de son entourage qui est déplorable. Le mercato étant ouvert jusqu’au 2 septembre, Florian est un joueur du LOSC à 99,9 %. »

Je n’ai pas le souvenir d’une amertume de la part du groupe, des joueurs. Même quand on a joué contre l’OM avec lui ensuite. Ça a été un non-événement pour nous. Steeve Elana, coéquipier éphémère

Le lendemain, Thauvin commence une grève, qui lui coûte 1500 euros de retenue de salaire par jour. « Ça a perturbé notre mercato, reconnaît aujourd’hui Frédéric Paquet. Ça tendait tout le monde au club, on arrivait sur la fin du marché, les joueurs ne comprenaient plus ce qu’il se passait. » Il a fallu céder : « Florian Thauvin était pour nous un élément clé pour l’avenir. On n’a pas réussi à le convaincre de rester. À un moment donné, on a conclu le fait que si on continuait à s’entêter, on mettrait l’équipe en danger. On a enclenché des négociations pour son départ. » Transfert qui est acté dans les dernières heures du mercato contre 15 millions d’euros bonus compris. « Thauvin, salut l’artiste », titre ironiquement le quotidien sportif local La Voix des sports.

« On ne peut pas lui en vouloir de vivre l’expérience marseillaise, assure avec sagesse Steeve Elana. On a compris la position du club qui se sentait un peu floué. Mais je n’ai pas le souvenir d’une amertume de la part du groupe, des joueurs. Même quand on a joué contre l’OM avec lui ensuite. Ça a été un non-événement pour nous. Et le LOSC n’a jamais été un club qui forçait un joueur à rester contre son gré donc… » Des années après, Frédéric Paquet l’assure : « Il ne faut pas non plus exagérer : il n’y a pas mort d’homme. Il a fait une très belle carrière. Le club a continué à vivre sans lui. Ce ne sont pas des sujets qui sont non plus dramatiques. J’ai recroisé Florian Thauvin, on s’est parlé, tout allait bien. » Mais la rancœur reste tenace du côté des supporters lillois, surtout avec ce transfert chez le rival lensois. Une partie importante de fans des Dogues doit sûrement l’attendre de pied ferme lors du match retour à Pierre-Mauroy début avril. Florian Thauvin aimerait d’ailleurs que tout ceci s’apaise. « Jusqu’à maintenant, recadrait-il chez Zack Nani, je suis le méchant. Arrêtez de m’en vouloir, je n’ai pas voulu faire mal les choses, au contraire. Je n’ai jamais joué pour le club, je n’ai jamais fait une déclaration où j’ai mal parlé du club. Sans même avoir joué une minute pour le maillot, le LOSC a fait une plus-value de plus de 12 millions d’euros… » Terminé, on n’en parle plus ?

