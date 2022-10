Indice UEFA : La France distance les Pays-Bas et le Portugal

BG

La France frisson.L'Hexagone brille sur la scène européenne cette semaine. Engagée dans un rallye à trois avec les Pays-Bas et le Portugal pour la cinquième place au classement général de l'indice UEFA, la France a enchaîné les bonnes trajectoires et les coups de volant décisifs pour reprendre de l'avance sur ses voisins (55,997 pour la France, 53,3 pour les Pays-Bas et 51,049 pour le Portugal).Cette semaine, les résultats des représentant français sont remarquables : trois victoires ( Paris Nice et Nantes ), deux nuls ( Monaco et Rennes ), une seule défaite ( OM ). Le PSG et le Stade rennais sont d'ores et déjà qualifiés pour le tour suivant, et leurs quatre autres copains engagés en coupes d'Europe sont encore tous en position de poursuivre l'aventure. À une journée de la fin de la phase de groupe, c'est un petit exploit.Merci Ignatius Ganago.