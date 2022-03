No Peña, no gain

Arrivé en prêt cet hiver du FC Barcelone, Iñaki Peña est devenu le portier titulaire de Galatasaray en l’absence de Fernando Muslera. Si le jeune de 23 ans a déjà séduit les supporters turcs, il passera l’épreuve du feu ce jeudi face au Barça, avant son retour au club à l’été. À l’heure où les supporters blaugrana se posent des questions sur la continuité de Marc-André ter Stegen, Peña ferait bien de ne pas se louper, quitte à devenir leur bête noire pendant 90 minutes.

Bientôt milieu de terrain ?

100% de réussite sur penalty en 2019

Iñaki Peña has saved 4/7 penaltys this season. Specialist, to say the least, ever since his early La Masia days. Comfortably good enough to replace Neto. pic.twitter.com/rc8nDqhZTs — La Masia (@Youngcules) July 25, 2020

Quand Domènec Torrent, disciple de Guardiola, pose ses fesses sur le banc de Galatasaray en janvier dernier pour prendre la suite de Fatih Terim, il emmène avec lui une colonie depour constituer son staff, ainsi qu'un gardien de but : Iñaki Peña. Le jeune gardien du Barça B ne compte aucune minute avec l’équipe première, mais choisit de s’exporter à 3000 kilomètres de chez lui pour gratter ses premiers matchs en professionnel. Le tout sous la protection du nouvel entraîneur des gardiens des, Ricard Segarra. L’ancien responsable de la formation des gardiens de la Masia l’avait déjà trimbalé de Villarreal au Barça en 2013 et en a fait son gardien titulaire depuis son arrivée à Istanbul., confiait le joueur de 23 ans lors de son arrivée en Turquie.Iñaki a d’ailleurs disputé cinq rencontres sur cinq possibles avec Galatasaray, faisant notamment quatre arrêts lors de son premier match face à Alanyaspor, un record pour le club stambouliote cette saison.Pour l'heure, il fait l'unanimité auprès des supporters turcs, qui ont rapidement été conquis pas l'aisance balle au pied de leur recrue. À tel point que les médias turcs s’amusent à dire qu’il pourrait jouer au milieu de terrain lorsque l’habituel titulaire, Fernando Muslera, sera revenu de blessure. Ce qui n’étonne pas vraiment José Bermúdez, son entraîneur des gardiens chez les U19 au Barça :Une qualité évidemment nécessaire pour tout gardien issu de la Masia qui souhaite prétendre à un spot dans l’équipe première. Mais son ancien entraîneur, avec qui il a gagné la Youth League en 2018, assure qu'il a d'autres cordes à son arc :Si José Bermúdez cire les pompes de son ancien poulain, Luivi de Miguel, son entraîneur des gardiens à Villarreal en U12 et U13 et aujourd’hui en poste à Majorque, n'hésite pas à en rajouter une couche, en soulignant le côté petit enfant parfait d'Iñaki, aussi bon, explique son formateur au Sous-Marin jaune.Y compris quand, à 10 ans, il doit quitter le domicile familial d’Alicante et sa vie paisible en bord de mer pour poursuivre sa formation un peu plus haut sur la côte méditerranéenne., se souvient Luivi de Miguel.C’est sans doute aussi ce déchirement familial somme toute classique dans la trajectoire d'un jeune footballeur qui fait qu'Iñaki se réfugie dans le travail. À tel point que les deux entraîneurs se souviennent qu’il en demandait toujours plus, y compris sur des exercices de tirs ou de centres, qui n’ont pas grand-chose à voir avec son poste., poursuit José Bermúdez. Au Barça, il a pourtant du mal à se trouver une place au sein de l’effectif professionnel, le passage lui étant d’abord barré par Jasper Cillessen, puis par Neto. S’il est promu comme troisième gardien par Ronald Koeman en début de saison, il joue l’essentiel de ses matchs avec la B, quand il ne cire pas le banc de l’équipe première lorsque le deuxième gardien est absent.C’est pour cette même raison qu’il est parti grappiller du temps de jeu dans un Galatasaray à la teinte. Pour mieux revenir en juin prochain, et espérer devenir le concurrent de Marc-André ter Stegen. Un gardien auquel Iñaki est d’ailleurs très souvent comparé pour sa polyvalence, sa qualité balle au pied et sa « petite » taille. Avec son mètre quatre-vingt-quatre, il mesure trois centimètres de moins que l’actuel titulaire des cages catalanes, là où dans beaucoup de club la norme est au mètre quatre-vingt-dix minimum., explique José Bermúdez, qui ne se préoccupe pas de son manque de centimètres.On ne sait pas si c’est au portier allemand qu’il a piqué son exceptionnelle détente ou sa rapidité au sol, mais Iñaki Peña se démarque tout de même sur un aspect bien particulier : les penaltys. Durant l’année 2019, le natif d'Alicante a arrêté tous les penaltys donnés au cours des matchs (hors tirs au but) : quatre arrêts sur quatre tirs., explique celui qui, en sept ans à la Masia, n’a jamais vu un portier aussi fort dans ce domaine.Une qualité qui pourrait faire la différence pour Xavi lors de son retour au club, puisque Ter Stegen n’a plus stoppé un penalty depuis un an, alors qu’Iñaki tourne à minimum trois arrêts par saison depuis qu’il est en Catalogne. En mai 2021, lors d’un match de barrage d’accession à la seconde division, il arrête notamment quatre tirs au but face à l’UCAM Murcia. Une routine pour le portier qui, déjà à 14 ans, avait stoppé six tirs au but en finale d'un tournoi face à l'Atlético avant de transformer lui-même celui de la victoire. De quoi laisser une trace dans la mémoire des supporters, qui auraient du mal à voir l’un des rares gardiens performants formés à la Masia quitter le navire., assure d’ailleurs José Bermúdez.Luivi de Miguel, qui le connaît depuis ses plus tendres années, n’a jamais douté :À lui de transformer l’essai ce jeudi, dans un Camp Nou dont il foulera la pelouse pour la première fois, mais peut-être pas la dernière.