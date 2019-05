Harvey Elliott, plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League

JB

16 ans et 30 jours.C'est l'âge auquel le milieu anglais de Fulham Harvey Elliott a fait son apparition ce samedi sur la pelouse de Wolverhampton (défaite 1-0). Entré à la 88minute (à la place d'Anguissa) pour sa première entrée en championnat avec l'équipe fanion des, l'international U17 est devenu par la même occasion le plus jeune joueur à évoluer en Premier League. Le garçon est habitué : il s'était déjà inscrit sur les tablettes de la League Cup en septembre, pour le même exploit . À noter que le dernier record avait déjà été battu par un joueur de Fulham : Matthew Briggs, à 16 ans et 65 jours en 2007.Ce dernier n'a rien fait au haut niveau et squatte aujourd'hui les divisions amateures. On espère une meilleure suite pour Elliott.