Gli Autogol : « Même Lionel Messi connaît la chanson du Papu Gómez »

Propos recueillis par Andrea Chazy

On s’est connus un an avant cette vidéo, après en avoir tourné une autre autour du Fantacalcio. Dans cette première vidéo, tu le vois déjà faire sa danse sur la chansonde Pitbull. On a eu après ça cette idée de faire la vidéo avec lui, aussi car nos fans se filmaient en train de faire la danse de Papu. On s’est alors dit : «» On lui a demandé, il était très content et partant pour le faire. Même si, comme tout footballeur, il voulait surtout éviter les polémiques en tous genres avant de s’engager.On lui envoyait notre travail au fur et à mesure. Papu reste quelqu’un de très spontané. Pour que le projet soit parfait, tant pour nous que pour lui, on a décidé ensemble que tous les fonds soient reversés à l’association « Insuperabili » qui a pour projet d’ouvrir des écoles de football pour les enfants handicapés. Cette visée associative l’a aussi aidé à totalement être tranquille car, sans ça, des gens lui auraient mis dans la gueule le fait qu’il faisait cette vidéo uniquement pour se faire de l’argent alors qu’il en gagne déjà beaucoup en tant que footballeur... Enfin, lui n’avait pas peur de ça, mais nous oui !Déjà, il a fait beaucoup plus que ce qu’on attendait de lui. Pendant une période, lorsqu'il marquait, il célébrait en faisant la « Papu dance » , il dansait en story Instagram, il rigolait de cette danse avec ses amis... Ça a fait pas mal de bruit cet été-là. Le clip a été fait en partie dans une salle de sport dans laquelle il se rend de temps à autre, à Bergame, qui se nomme « Perform » . Une salle qu'il fréquente en plus du centre sportif de l’Atalanta, évidemment. C’est là qu’on a tourné les scènes avec le panneau de basket. Ensuite, pour le terrain, on a utilisé celui qui est proche de cette salle et qui appartient à une école de foot de la ville. Sur le terrain, vraiment, l’ambiance était bon enfant. On était comme des potes qui s’amusaient. Si ce projet a pu aboutir à ce niveau-là, c’est avant tout grâce à lui.Ce serait peut-être la vidéo en elle-même. On avait tourné le seul jour du mois où il avait plu, alors que la musique devait être un tube de l’été...Mais on ne pouvait pas changer de date, car son calendrier était chargé, et la vidéo devait sortir avant la fin du championnat. Et lui a été super car, comme tu peux le voir, il joue, il s’amuse, il dit des conneries dans la vidéo, il s’amuse aussi de sa taille avec le panneau de basket... Quand il a été convoqué avec l’Argentine face à Singapour en juin 2017, il a marqué, et le commentateur argentin a chanté notre chanson !On se doutait que le succès de cette chanson pouvait être réel. Car il était déjà dans une période où ça marchait bien pour lui, en Italie il a une certaine renommée. Mais que la chanson connaisse un tel succès, et surtout en dehors des frontières, ça non. On ne se doutait pas que ça allait avoir un certain écho au Mexique ou même au Pérou.À cette époque, même en Argentine, il n’était pas non plus aussi connu qu’aujourd’hui. Il n’était pas en équipe nationale, il ne disputait pas la Ligue des champions, et les joueurs de renom à son poste sont nombreux. Il était connu des suiveurs de son premier club argentin Arsenal ou à San Lorenzo, et de ceux qui suivent le football argentin assidûment. Mais bon, il nous a quand même dit que même Lionel Messi aujourd’hui connaît la chanson ! Il ne faut pas oublier, non plus, que c’était notre première chanson. On n’avait pas les bases et on ne savait pas trop si ça allait rester dans la sphère stricte de nos fans ou aller plus loin. La danse, il nous l'a apprise. Il est sud-américain, il a ça dans le sang !Cette danse est née dans le vestiaire de l’Atalanta, mais au départ, elle était plus complexe que la version que tout le monde connaît aujourd’hui. Mais il y avait déjà ce truc de faire passer les mains devant et derrière.C’est un gars sympa, timide, tranquille et très disponible. Quand il a marqué son premier but en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb, à San Siro après un petit pont, ça a été assez émouvant. De le voir arriver jusque-là, et c’est évidemment uniquement grâce à lui, c’était vraiment un moment incroyable. Une chose qui nous a fait rire, c’est le jour où on lui a demandé l’identité du joueur le plus fort avec lequel il a évolué. Forcément, on s’attendait tous à ce qu’il nous réponde Messi, Di María ou Agüero. Des joueurs qu’il a côtoyé en équipe d’Argentine. Mais non, c’était Pablo Barrientos. Son ex-coéquipier à Catane. S’il le pense vraiment ? Lui dit que oui.