Gil Vicente, le chant des coqs

Le coq face au dragon. Comme le voudraient la chaîne alimentaire et l’histoire des confrontations entre les deux équipes, les joueurs du FC Porto ne devraient pas être embêtés par Gil Vicente, l’écurie emblématique de Barcelos, ce dimanche soir. Mais cette saison, la donne a changé. Les Galos font sensation et pointent à une surprenante cinquième place, synonyme de qualification à la prochaine Ligue Europa Conférence. Une épopée dantesque pour un club revenu des enfers.

Le cas Mateus

La fin des trois mousquetaires

par Matthieu Darbas

La légende raconte qu’à l'époque médiévale, un pèlerin de passage à Barcelos, petite commune proche de Braga dans le nord du Portugal, avait été condamné à mort pour un crime qu’il n’avait pas commis. Tentant tant bien que mal de prouver son innocence, le voyageur aurait assuré qu’un coq, mort sur une table, se remettrait à chanter au moment de son exécution. Et alors que le pèlerin montait sur la potence, le coq se leva et se mit à chanter. Le juge enleva la corde autour du cou de l’accusé, enfin libéré. Aujourd’hui, le célèbre coq de Barcelos est devenu le symbole de toute la commune, et donc logiquement celui de Gil Vicente, club de la ville. Ce mythe, bien qu’inimaginable, rythme la vie de cette équipe. Entre une rétrogradation injuste en deuxième division en 2006, un passage en semi-professionnel en 2019 et les décès soudains de l'entraîneur et du directeur sportif l’année dernière, lesreviennent de loin et toquent désormais à la porte des compétitions européennes.Le 10 juillet 2020, Vítor Oliveira – surnommépour avoir obtenu onze promotions avec dix clubs différents – affiche un grand sourire au micro de Sport TV après une victoire face au Vitória de Guimarães (2-1), celle-ci assurant le maintien de Gil Vicente., ajoute l’entraîneur des. Historique. Tout juste promue exceptionnellement de la troisième division semi-professionnelle du pays, l’écurie de Barcelos termine dixième, bien loin des dernières places qui lui étaient promises. Et pour cause, Gil Vicente venait tout juste d’être réintégré administrativement à l’élite portugaise pour gommer une erreur du passé, celle du. Pour mieux comprendre ce dossier, il faut remonter en 2006.Lors du mercato hivernal de cette année-là, less’attachent les services de Mateus Galiano da Costa, pensionnaire du club amateur de Lixa depuis l’été 2005. L’attaquant angolais formé à Beja, tout au Sud du Portugal, avant d’intégrer les rangs de la réserve de Sporting, trouve quatre fois le chemin des filets en autant de rencontres et met rapidement tout le monde d’accord. Mais la belle histoire ne va pas durer. Intéressé par le joueur ou curieux d’en savoir plus sur le transfert – la vérité n’a jamais éclaté –, le club de Belenenses découvre que les dirigeants de Gil Vicente n’ont pas respecté le règlement de la Fédération portugaise de football. Un joueur qui passe du statut amateur au statut professionnel doit effectivement rester au moins un an en championnat amateur. Le club lisboète porte alors plainte pour, et la FPF décide de rétrograder administrativement Gil Vicente en deuxième division.Le club au coq a beau assurer ne jamais avoir pris connaissance de cette norme, la décision reste sans appel. Avec l’impression d’être injustement puni pour un délit qu’il n’avait pas commis – l’histoire se répète –, Gil Vicente demande l’aide de la FIFA. L’institution mondiale s’en mêle et finit par pointer du doigt la FPF en apprenant que celle-ci n’a pas tenu compte d’une modification du règlement à ce sujet, survenue en début d’année 2005. Il faut attendre onze longues années d’imbroglios judiciaires, d’audiences à rallonge, de plaidoiries sans fin, des décisions judiciaires contradictoires et donc le 12 décembre 2017, pour voir toutes les parties trouver un accord., clame alors le président de l’institution en sortant d’une énième négociation.C’est donc acté, le club de Barcelos, pensionnaire de la troisième division, va réintégrer l’élite à l’été 2019.Pour préparer son grand retour, les dirigeants de Gil Vicente changent tout. Préparer un club semi-amateur à jouer contre les plus grandes équipes du pays en un seul été, c’est la mission qu’a parfaitement exécutée Tiago Lenho. Après avoir mis un terme à une carrière de joueur sans succès, le jeune directeur sportif du club de 33 ans a pris en main le club de Barcelos. Parti de rien, Tiago Lenho fait venir Eduardo José Gomes Camessele Méndez, dit Dito, pour occuper le poste de directeur général et convainc donc Vítor Oliveira de se lancer dans ce grand défi. Tous les trois vont œuvrer à la reconstruction quasi totale d’un effectif. En tournant leur regard vers le marché brésilien et les divisions inférieures européennes, le club de Gil Vicente accueille pas moins de dix-neuf recrues et seulement cinq joueurs amateurs sont conservés. Tous s’engagent pour une seule saison ou dans le cadre d’un prêt - pour la moitié d’entre eux. L’équipe fait peau neuve et termine donc à la dixième place l’été 2020.Souhaitant rester sur cette belle dynamique et installer une régularité, le jeune directeur sportif prolonge de nombreux soldats, mais voit Vítor Oliveira quitter le club. Rui Almeida, ancien coach de Caen, Troyes ou encore Bastia prend les rênes de l’équipe première. Au terme de l’édition 2020-2021, Gil Vicente perd une place, mais s‘installe doucement, mais sûrement dans le milieu de tableau. L’année est tout de même bousculée par les décès brutaux de Dito (58 ans) le 3 septembre 2020, et du(67 ans) le 28 novembre, de crises cardiaques. De nombreux hommages sont rendus et des maillots exceptionnels sont portés lors de plusieurs rencontres , s’était exprimé pour la première fois sur le sujet Tiago Lenho, dernier des trois mousquetaires, au micro du quotidien. Le directeur sportif a enfin assuré que les joueursSous l’aile de l’expérimenté Ricardo Soares, lessont actuellement cinquièmes, dernière place qualificative à l’Europe, avec dix points d'avance sur Guimarães, sixième. Pas sûr qu’il existe plus bel hommage que d’envoyer une écurie aussi emblématique en Europe, pour la première fois de son histoire.