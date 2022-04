Lopez à Lille, retour en terrain pas conquis

Alors que les Girondins de Bordeaux défient le LOSC ce samedi, un homme s’apprête à faire son retour au stade Pierre-Mauroy : Gérard Lopez. L’ancien président lillois revient sur la terre de sa première expérience dans le ballon rond, riche de plusieurs podiums et d’un titre de champion de France soulevé quelques semaines après son départ. Un retour en terrain conquis donc ? Pas vraiment.

Des résultats probants

« Dire que le titre ne doit rien à Lopez, ce ne serait pas exact. Après, il faut voir ce qu’il laisse derrière lui... »

Un bâtisseur qui fait des dégâts

« Il a endormi tout le monde. On se sentait compris, en vérité tout était calculé. »

« Sa méthode a payé à court terme. Mais justement, elle a beaucoup payé. Elle a dépensé sans compter. Le club s’est quand même retrouvé au bord du gouffre. »

Derrière la façade, les ruines

Laest signée Vandamme, Jean-Michel de prénom, dirigeant historique du LOSC. Et l’actuel directeur de la formation lilloise est loin d’être le seul à penser ainsi dans la capitale des Flandres., philosophe Alex, supporter lillois.Un sentiment paradoxal, partagé par bon nombre de supporters des Dogues, alors que sur le papier, on voit mal comment un président qui fait de son club un champion de France sexy devant le PSG pourrait ne pas être apprécié après son départ.D’abord, un peu de nuance. Gérard Lopez n’est pasdans le Nord. À l’image de Sami, autre supporter lillois, certains retiennent avant tout le bilan sportif de l’homme d’affaires luxembourgeois :Mais le jeune homme n’est pas dupe pour autant :Suiveur averti du club depuis les années 1990, Thomas, qui écrit pour un blog de supporters lillois , n’est pas étonné par ce ressentiment prédominant aujourd’hui :S’il ne cache pas sa rancœur, Thomas avoue tout de même quePoussé vers la sortie à l’arrivée de Lopez, mais revenu depuis son départ, Jean-Michel Vandamme salue effectivement le travail effectué par l’ancien président, tout en relativisant son importance dans le titre de 2021 :Pour qu’un titre de champion de France soit éclipsé, c’est qu’il y a des raisons. D’abord en interne, où l’arrivée de Gérard Lopez a provoqué le départ d’une quarantaine de collaborateurs historiques, dont Vandamme :Des départs qui mettent la puce à l'oreille de certains supporters, ensuite choqués par le traitement réservé à plusieurs cadres du groupe., regrette Thomas. Le tout suivi d’une saison catastrophe qui voit le club frôler la relégation :, souffle Vandamme.Pourtant, à l’époque, Gérard Lopez reste apprécié, sauvé par le maintien miraculeux arraché par Christophe Galtier. Le secret du Luxembourgeois ? Sa personnalité, et surtout sa communication., concède Alex.Sociologue de métier, Thomas approfondit la méthode Lopez :Et comme à Bordeaux aujourd’hui , Lopez se rapproche alors de certains supporters pour communiquer directement., rapporte Sami, perplexe.Ce qui explique surtout le désamour des Lillois pour leur ancien président, c’est l’état dans lequel il a laissé le club à son départ., se demandait Vandamme sous l’ère Lopez. De retour à Luchin depuis un an, l’ancien directeur sportif a pu mesurer l’étendue des dégâts :Ce qui fait dire à beaucoup de Lillois interrogés que Gérard Lopez a joué avec leur club., peste aujourd’hui Alex. Il faut dire que le contre-coup des années Lopez commence à se faire sentir au domaine de Luchin, où le successeur Olivier Létang doit serrer la ceinture d’un club champion de France, huitième-de-finaliste de la C1, mais qui va perdre quasiment toute son équipe l’été prochain pour renflouer les caisses., s’inquiète Thomas, conscient que le LOSC a vécu à crédit ces quatre dernières années.Il n’y a pas que les comptes du club qui ont été laissés exsangues par Gérard Lopez., estime Vandamme, lui qui a formé la moitié de l’équipe championne de France 2011. Il martèle que sans Olivier Létang,Voilà qui explique comment un président champion de France peut être aussi mal perçu par ses anciennes troupes., ajoute Thomas. Ce qui ne va pas rassurer les Bordelais, puisque cette fois ni Campos, ni Galtier, ni le jeu et encore moins le titre ne sont pas de la partie., conclut Alex, solidaire.