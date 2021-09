Gareth Bale porte le Pays de Galles face à la Biélorussie

AB

Le Bale de match.Le Pays de Galles a eu beaucoup de mal à se défaire d’une solide Biélorussie (2-3). Il aura fallu un triplé de Gareth Bale, marquant deux fois sur penalty et inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel (5, 69et 90+3), pour offrir les trois points aux Dragons. Les Biélorusses, qui ont mené à la marque par Vitali Lisakovich (29, SP) et Pavel Sedko (30), n’ont pas su conserver leur bel avantage.À noter que cette rencontre s’est disputée à la Ak Bars Arena de Kazan, en Russie. Une décision prise par l’UEFA, qui a souhaité délocalisé l’événement loin de Minsk, en proie à des tensions diplomatiques internes, marquées notamment par l’arrestation des deux opposants politiques, Roman Protassevitch et Sofia Sapega. Ainsi, Tyler Roberts, Ethan Ampadu et Brendan Cooper ont manqué le déplacement de leur équipe, faute de visas délivrés à temps.Les Gallois reviennent à la troisième place du groupe E, derrière la Belgique et la République tchèque.