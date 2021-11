Demain, c'est bien

Le succès éclatant des Bleus contre le Kazakhstan (8-0) ce samedi soir est un petit plaisir dont il ne faut pas se priver. Il confirme également de beaux motifs d'espoirs au moment de se tourner vers la Coupe du monde 2022.

« Il ne manquerait plus que Benzema, Mbappé et Griezmann ne puissent pas jouer ensemble. »

Le temps est l'allié de Deschamps

« Les joueurs sont heureux, mon staff et moi aussi. »

Les beaux Bleus

Par Clément Gavard, au Parc des Princes

L'équipe de France sera à la Coupe du monde l'année prochaine, c'est devenu une habitude, mais cela ne doit pas non plus être une banalité. Ce samedi soir, dans un Parc des Princes content mais pas vraiment bouillant, les Bleus ont réservé leur vol pour le Qatar un an à l'avance en ne faisant qu'une bouchée d'une faible équipe du Kazakhstan (8-0) . En 2022, la France participera pour la septième fois d'affilée à une phase finale de Coupe du monde (quatorze qualifications consécutives en comptant l'Euro) où elle a maintenant son rond de serviette depuis sa dernière absence, en 1994., a souri Didier Deschamps en conférence de presse.Ce qui est très bien, aussi, c'est que les champions du monde ont décroché leur ticket avec la manière, même si les pisse-froid préféreront mettre en avant l'immense faiblesse de l'adversaire du soir. D'autres se souviendront du 0-0 déprimant contre le Luxembourg quatre ans plus tôt au Stadium ou du succès sans saveur au printemps contre ce même Kazakhstan , qui a d'ailleurs vu son nombre de buts encaissés bondir ce samedi soir (12 en 7 journées avant le match au Parc) dans ce groupe de la vie facile pour les Bleus. Oui, il faut savoir apprécier les petits plaisirs, surtout après le grand malheur de l'été dernier, en attendant de pouvoir retrouver les sensations d'une grande compétition.Ni le public du Parc des Princes ni les joueurs de l'équipe de France n'ont dû penser à ce qui pourraient se passer dans quasiment un an tout pile, au Qatar, au moment de communier à travers un tour d'honneur commandé par le capitaine Hugo Lloris à l'issue de la partie. Il est trop tôt pour tirer des plans sur la comète ou se projeter, mais il n'est pas trop tard pour retrouver des bases solides et quelques certitudes. Celle par exemple que le sélectionneur va aborder la nouvelle année en ayant constaté que son schéma en 3-4-1-2 pouvait fonctionner contre les forts (Belgique, Espagne) comme face aux plus faibles (Kazakhstan, Finlande). Le technicien aurait pourtant pu jeter cette idée à la poubelle après la première période cauchemardesque contre la Suisse à l'Euro, il l'avait d'ailleurs fait en repassant en 4-3-3 lors des deux premières sorties de septembre, mais ce système semble correspondre aux forces (et faux faiblesses ?) des Bleus.Il y a eu l'omniprésence des pistons dans un match fait pour eux ce week-end, mais également l'efficacité du trio offensif qui devait faire rêver l'Europe cet été. Mbappé et Benzema, six buts à eux deux, ont affiché une réelle complicité dans les petits comme dans les grands espaces, confirmant ainsi que le temps serait l'allié de Deschamps, dont la grande erreur aura peut-être été de rappeler l'attaquant du Real Madrid à la dernière minute en mai dernier., a rappelé DD au sujet de son trident d'attaque.Les derniers adversaires des champions du monde pourront en témoigner.Le visage de cette équipe de France ne sera sans doute pas le même dans un an quand il s'agira d'aborder une nouvelle mission commando au Qatar pour conserver sa couronne, mais il est déjà bien différent de celui affiché deux mois plus tôt lors de la dernière visite des Bleus en Île-de-France, début septembre. Loin de la déprime ambiante et des grises mines après le nul inquiétant contre la Bosnie-Herzégovine , la bande à Deschamps semble avoir retrouvé le goût de l'effort et du plaisir, un mot qui est revenu dans la bouche de plusieurs joueurs après la partie. Dans celle du sélectionneur, aussi, qui est arrivé dans l'auditorium du Parc des Princes décontracté et d'humeur taquine plus d'une heure après le coup de sifflet final.L'ancien milieu de terrain a blagué sur le souvenir de France-Bulgarie 1993, la hiérarchie des gardiens ou même la série de 26 matchs officiels (18 victoires, 8 nuls) sans défaites pour les Bleus en faisant une référence explicite à l'élimination contre la Suisse, qui sonne encore aujourd'hui d'avantage comme une défaite qu'un match nul.» , a-t-il ensuite posé. Un peu plus tôt, il avait rappelé le bonheur général au sein du groupe, confirmant au passage qu'à l'approche d'une décennie passée sur le banc tricolore, DD n'est pas lassé :Il faudra bien sûr voir dans la durée et dans le contexte d'une grande compétition, mais les signes positifs sont nombreux : ce sélectionneur a un ego trop important et ce groupe beaucoup trop de talents pour se ramasser dans un an. L'horizon est bleu, vivement 2022.