Haller, les années bleues

En novembre 2020, Sébastien Haller a choisi de défendre les couleurs de la sélection de la Côte d'Ivoire, le pays de sa mère, après avoir attendu en vain une convocation en équipe de France. Ce vendredi soir, l'attaquant de l'Ajax retrouve les Bleus, dont il a porté le maillot une cinquantaine de fois dans sa jeunesse. La Côte d'Ivoire s'en souvient, Jordan Pickford aussi.

Pour beaucoup, la rencontre entre la France et la Côte d'Ivoire qui doit se tenir ce vendredi soir au Vélodrome n'est qu'un amical. Un match pour du beurre. Pour Sébastien Haller et sa famille, c'est plutôt la promesse d'une soirée spéciale. Le 10 novembre 2016, l'attaquant qui rêvait encore d'un futur en Bleus avait survolé la partie jouée au stade Pierre-Brisson , à Beauvais, signant un triplé avec l'équipe de France Espoirs contre la Côte d'Ivoire. Trois buts de pur numéro 9, de renard, dont le deuxième offert sur un plateau par un certain Lucas Hernández, qu'il retrouvera dans le camp d'en face ce soir., philosophait récemment danscelui qui a finalement choisi le camp des Éléphants en novembre 2020.Douze capes plus tard, Haller va retrouver son autre sélection, l'équipe de France, dont il a porté la tunique une cinquantaine de fois pendant plus de cinq ans passés entre les U16 et les Espoirs. Un amour de jeunesse.Au début des années 2010, Haller est un joueur prometteur comme un autre : il répète ses gammes au centre de formation de l'AJ Auxerre, profitant parfois des conseils du taulier Guy Roux, et emmagasine de l'expérience en passant dans toutes les catégories jeunes de l'équipe de France, des U16 aux Espoirs avec lesquels il joue ses derniers matchs à l'automne 2016., pose Ludovic Batelli, qui l'a côtoyé pendant quelques rassemblements avec les U20.Ce n'est pas un hasard si les sélectionneurs Patrick Gonfalone, Francis Smerecki, Ludovic Batelli, Willy Sagnol ou Pierre Mankowski ont à chaque fois fait appel au grand Haller dans leurs groupes respectifs. Résultat, l'actuel buteur de l'Ajax facture 25 buts avec la liquette tricolore, dont 13 plantés avec les Espoirs., résume Raphaël Calvet, qui l'a accompagné dans le groupe France des U16 aux U20 ainsi qu'à l'AJA. Batelli :Près de dix ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé.Il est cependant difficile de créer des souvenirs impérissables lors de simples rencontres amicales ou de matchs de qualification. Si Haller fait partie de l'aventure au tournoi de Toulon à l'été 2014, où l'équipe de Batelli s'incline dans une finale très prolifique (2-5) contre le Brésil de Marquinhos, auquel le gamin de Ris-Orangis peut seulement se frotter une vingtaine de minutes en fin de match, il faut remonter trois ans plus tôt pour trouver les deux grands rendez-vous internationaux dans la jeune carrière d'Haller. Un Euro U17 en Serbie, en mai 2011,selon Calvet, même si l'attaquant plante deux caramels à l'Angleterre et au jeune Jordan Pickford en ouverture de la compétition.Surtout, une Coupe du monde au Mexique le mois suivant que les jeunes Bleus ont vécu dans les mêmes conditionsen passant près d'un mois au pays de laà ne penser qu'au foot., rembobine Calvet, qui partage alors la chambre d'Haller.Des conditions particulières qui n'ont pas empêché Haller de briller dans le premier match, encore une fois, en signant un but et une passe décisive contre l'Argentine de Lucas Ocampos (3-0).pour Calvet, qui n'oublie pas non plus le huitième de finale remporté contre... la Côte d'Ivoire (3-2) après avoir été mené de deux buts. La belle histoire s'est arrêtée au tour suivant contre le pays organisateur, le Mexique, dans une partie où Haller a la particularité d'être sorti à l'heure de jeu après être entré à la 12minute pour remplacer Abdallah Yaisien. Probablement « un choix du coach » pour Calvet, qui se souvient surtout d'un(plus de 20 000 personnes dans les tribunes de l'Estadio Hidalgo à Pachuca, NDLR)À moins de 20 ans, ce sont des expériences qui marquent ces jeunes joueurs promis à un bel avenir, dont a fait partie Sébastien Haller. Ils sont pourtant peu à pouvoir se vanter d'avoir déjà reçu une convocation chez les A dans la dernière décennie. Parmi ceux présents au Mondial U17 au Mexique en 2011, seuls Kurt Zouma, Benjamin Mendy et Aymeric Laporte ont eu la chance de monter les marches menant au château de Clairefontaine., déroule Calvet, aujourd'hui à Sedan.Pour beaucoup, le rêve ne dure qu'un temps, et Haller, passé à Utrecht, l'Eintracht Francfort et West Ham, n'a jamais eu l'opportunité d'aller voir à l'étage au-dessus., explique Batelli. En février 2019, Haller avait laissé la porte grande ouverte dans une interview accordée à So Foot en estimant qu'uneDidier Deschamps, lui, n'a pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose et respecte le choix de l'attaquant régulièrement comparé à Olivier Giroud., lâchait DD cette semaine au micro de RFI.Ce vendredi soir, pour la première fois de sa carrière, Sébastien Haller va jouer contre l'équipe de France. Son maillot ne sera pas bleu, il sera orange ; son hymne national ne sera pas « La Marseillaise » , mais « L'Abidjanaise » ., s'enthousiasme Calvet.Attention au triplé pour équilibrer la balance.

