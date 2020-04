Maurice, la grand-voile

Pressenti depuis quelques jours, le départ de Florian Maurice vers la direction sportive du Stade rennais ne fait plus mystère après les déclarations du président Jean-Michel Aulas. Et si le boss lyonnais ne semble pas comprendre le choix de son (ex-futur) responsable du recrutement, il lui doit surtout une belle chandelle.

Bon pied, bon œil

Le recruteur recruté

Par Mathieu Rollinger

Être cloîtré entre quatre murs rendrait-il certaines personnes à fleur de peau ? Jean-Michel Aulas, 71 ans au compteur, sait qu’il. Et comme un patriarche privé des visites de ses enfants, il ne peut contenir son amertume lorsqu'un de ses fils lui tourne le dos. Depuis plusieurs jours, le départ de Florian Maurice se précise : le responsable de la cellule de recrutement de l’OL depuis juillet 2009 devrait être très prochainement intronisé directeur sportif du Stade rennais. Un choix qui attriste le président de l’Olympique lyonnais , rappelle-t-il ce samedi dans les colonnes duLe couteau, le dos, tout ça, tout ça...À 46 ans, Florian Maurice a eu le temps de coller et recoller son étiquette de Gone parmi les Gones. Le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon a été lancé dans le grand bain en 1992 lors d’un Bordeaux-OL, pour devenir progressivement un des chouchous de Gerland et un attaquant international en puissance. Malgré ça,, comme le surnommait Pascal Olmeta, s’était déjà envolé à l’été 1997 en compagnie de Franck Gava pour goûter à la C1 sous les couleurs du PSG. Et s’il s’est fait sucrer la place d’avant-centre promise par Aimé Jacquet pour le Mondial 1998, s'il s’est relancé du côté de l’OM avant d’être lâché par son corps lors de son expérience au Celta de Vigo, Flo a fini par revenir à la maison. Les crampons rangés, il a d’abord été une voix, pour la chaîne de télé officielle du club, avant de devenir les yeux de Jean-Michel Aulas. Son rôle ? Bouffer 300 matchs par an (prenez ça les), être attentif à ce qu’il se passe derrière les frontières et à l’affût des ouvertures. Ainsi, aussi proche fut-il d’Aulas, il relevait de l’exploit de croiser Florian Maurice dans les travées du Parc OL, car trop occupé à ses 300 matchs annuels...De Dejan Lovren à Jeff Reine-Adélaïde, le recruteur en chef de l’Olympique lyonnais a enchaîné les coups, à une époque où Lyon a délaissé son trône de champion de France en série pour se concentrer sur un projet à long terme. Le temps que le centre de formation se trouve un second souffle, Maurice a drainé vers la capitale des Gaules différents profils : les jeunes à fort potentiel (Ferland Mendy, Ndombele), les valeurs a priori sûres de Ligue 1 (Gourcuff, Valbuena, Thiago Mendes), les pioches à l’étranger (Darder, Mariano Diaz, Andersen) et quelques gros noms à réhabiliter (Memphis). En février 2019, Aulas ne tarissait d’ailleurs pas d'éloges sur son fournisseur, après une victoire de l’OL où Denayer, Dembélé et Dubois avaient été performants., félicitait JMA.Pendant son mandat, ce sont au total 430 millions d’euros qui ont été dépensés sur le marché des transferts. Un joli petit pécule.Malgré ce bilan plutôt positif (les flops faisant évidemment partie du métier), ce qui chagrine Jean-Michel Aulas est finalement plus personnel que professionnel : Si les premiers contacts avec le Stade rennais datent de la mi-février , le nouveau président breton Nicolas Holveck préfère prendre son temps., répétait le successeur d’Olivier Létang.De son côté, Florian Maurice a lui aussi pris le soin de réfléchir avant de lâcher son CDI lyonnais. Si l’investiture l'été dernier de Juninho, un autre fils d'Aulas, au poste de directeur sportif a pu fragiliser sa position dans l’organigramme lyonnais, les deux hommes semblaient réussir à collaborer. Pourtant, dans quelques semaines, les anciens joueurs de l’OL pourraient occuper chacun les mêmes fonctions dans deux clubs différents. Et tant pis si Jean-Michel Aulas avait pensé à un destin autrement plus pimpant pour son poulain :Pour rappel : à l'heure actuelle, ce sont bien les Bretons qui sont installés sur le podium et qui pourraient disputer la Ligue des champions l'an prochain. Avec possiblement de belles prises réalisées par leur nouveau pêcheur en chef.