Florian Ayé : « Je rêve de jouer à Chelsea »

Auteur de huit buts lors des sept dernières journées de Serie B avec Brescia, Florian Ayé (24 ans) lance enfin son aventure chez les Rondinelle un an et demi après son arrivée en Lombardie. L’occasion était belle pour cuisiner l’ancien bomber de Clermont.

2

« Aujourd’hui, je suis à dix buts, mais je ne compte pas m’arrêter là. »

« Mario m’a peut-être mis un jour une petite vanne, mais je n’ai pas été victime d’une grosse blague, ça va ! »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une légende, c’est un grand mot quand même.Cette série, ce n’est pas quelque chose que je cherchais spécialement, mais c’est bien qu’elle arrive. C’est important pour les supporters locaux, mais moi, ce n’est pas ce que je regardais. Dans le jeu, je suis toujours le même joueur, sauf que je récolte enfin les fruits du travail que je fais là-bas. Aujourd’hui, je suis à dix buts, mais je ne compte pas m’arrêter là.Non pas forcément, c’est surtout depuis que ma série de buts a commencé. En arrivant, je connaissais surtout Baggio car c’est une légende du club et un grand nom du football italien, même si je ne l’ai jamais vu jouer.Tout ce qui est spécifique à l’attaquant, les déplacements, la finition, mais surtout, il faut garder confiance en soi. Lorsque je suis arrivé à Brescia la saison dernière en Serie A, je sortais d’une belle saison à Clermont où j’avais marqué dix-huit buts. Derrière, cette première saison ne se passe pas comme prévu à titre personnel puisque je ne marque pas , mais aussi au niveau du club avec cette relégation. Mais j’ai confiance en Dieu, je sais qu’il a un plan pour moi et je m’appuie là-dessus également pour rester focus.Non, je ne pense pas. Après, c’est vrai que j’ai eu un temps d’adaptation assez long, mais j’ai énormément progressé durant cette année-là. J’ai beaucoup appris sur moi-même, sur mon jeu, donc c’est loin d’être une année à oublier.Je pense que j’ai appris à gérer les moments plus difficiles, car c’est la première grosse épreuve de ma carrière. L’année d’avant, j'empilais les buts, tandis qu’à ce moment-là, je ne marquais pas. Ça m'a fait mûrir et prendre conscience de la charge de travail à faire dans les bons comme les mauvais moments.Oui, ça m’a traversé l’esprit. Je me suis déjà dit :Cette année, on a encore beaucoup changé d’entraîneur, sept fois au total depuis mon arrivée ici. Mais avec le recul, je ne regrette pas du tout. J’ai grandi en tant qu’homme et footballeur, j’ai élargi ma palette de jeu. Dans l’utilisation du ballon, je participe beaucoup plus au jeu. Je garde plus facilement les ballons devant pour aider le bloc à remonter, j’ai affiné mes déplacements et progressé tactiquement.Un peu comme tout le monde, il y a beaucoup de réflexion, le train de vie a changé, mais la santé est la chose la plus importante. Mentalement, c’était difficile de ne pas jouer, mais comme une majorité des joueurs, on préférait ne pas prendre de risque au niveau de la santé ou de nos proches. Dans la région et même à Brescia, il y a eu énormément de cas et de décès, c’est quand même difficile à vivre. Les gens étaient très affectés.Je gardais la forme avec les installations que j’avais chez moi et ensuite, j’essayais de casser la routine. J’ai repris le piano, je suis un débutant hein, mais je jouais quelques morceaux via une appli sur ma tablette comme « La Valse d’Amélie » , par exemple, qui est vraiment pas mal. Je le maîtrisais dans les grandes lignes, on va dire. J’ai également repris la cuisine. Depuis que j’ai pris mon premier appart à Auxerre, j’ai découvert que j’aimais vraiment ça. Un plat signature ? Franchement, je n’en ai pas un en particulier et j’essaye de varier au maximum pour qu’on ne me dise pas que je ne sais faire qu’un seul plat.J’ai énormément appris auprès de lui. Quand tu les regardes à l’entraînement, tu vois clairement ce qui te manque et les domaines dans lesquels tu peux progresser. Donc tu regardes, et tu répètes ensuite. On avait une bonne relation et on rigolait bien. Il était comme on pouvait le voir dans ses anciens clubs : un mec qui sait être sérieux, mais qui a aussi la joie de vivre. Mario m’a peut-être mis un jour une petite vanne, mais je n’ai pas été victime d’une grosse blague, ça va !Franchement, on verra ça en fin de saison. En attendant, je veux que l’on gagne un maximum de matchs et, à titre personnel, tout faire pour marquer un maximum de buts. Notamment pour être le mieux armé possible si départ il y a.Je rêve de jouer à Chelsea et d'y gagner un titre comme la Premier League ou la C1. Parfois, j’y pense même en pleine journée, à tout ça. Quand j’étais petit, mon père m’avait acheté le maillot d’Arjen Robben. Derrière, j’ai toujours suivi Chelsea, mon joueur préféré Didier Drogba est parti là-bas... Je crois que ça n'a fait que renforcer mon attachement pour ce club.