Faut-il laisser l'Angleterre gagner (enfin) l'Euro ?

Dans la foulée d’une finale de Ligue des champions, Chelsea–Manchester City, 100% anglaise, on attend beaucoup de ces Three Lions new look favoris du groupe D et outsiders du tournoi. La sympathique Écosse devrait jouer les arbitres entre Croatie et Tchéquie, candidates à la seconde place.

À la recherche du Tartan perdu...

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tous les deux ans, c’est quasiment la même histoire : l’Angleterre se rêve couronnée (comme en 1966) et puis elle déchante, se croyant maudite (666). Mêmes grandes espérances en 2021 : Albion y croit ! Raisonnablement... Il faut dire que le Mondial russe a été une réussite : les, quatrièmes, ont mis fin à la série noire des éliminations gags aux tirs au but et ont réenchanté un pays miné par le Brexit. La dynamique positive s’est poursuivie avec une quatrième place en Ligue des nations 2019 et une qualification express pour l’Euro 2020 (première place et attaque prolixe). En 2017, l’Angleterre a aussi gagné sa première Coupe du monde des U20, validant ainsi un renouveau en profondeur. D’où l’explosion actuelle de vrais jeunes talents (Foden, Mount, Rice) à amalgamer à la génération Russie 2018 ! Des problèmes de « nouveau riche » pour le sélectionneur Gareth Southgate, confronté à des choix d’hommes cruciaux et à des options tactiques multiples... Son passage à une défense à quatre tendrait vers un schéma en 4-3-3 observé lors des trois derniers matchs, en qualif de Mondial 2022. Dans les buts, la pénurie habituelle conduira à choisir entre Pope et Pickford (en pole).En défense, la paire axiale Stones-Maguire, pas extra, mais assez complémentaire, semble s’imposer, avec à sa gauche un duel circonscrit à Shaw et Chilwell. À droite, il y a pléthore : l’habituel Walker (qui peut aussi passer axial dans une défense à trois) se voit menacé par Trippier (champion d’Espagne avec l’Atlético) ou Reece James. La composition des lignes du milieu et de l’attaque dépendra de l’animation offensive à bâtir autour d’Harry Kane. Atout, il est capable d’évoluer dans le double registre de numéro neuf et de dix et demi décroché... Du coup, le choix des hommes dépendra des options retenues : jeu de transitions rapides avec les flèches de devant (Rashford, Sterling ou Fodden) lancées par Hurrikane ou bien possession prononcée avec, au milieu, des techniciens de petits espaces (Foden, Grealish)... En 6, les dernières compos diverses semblent installer Declan Rice, secondé par Kalvin Phillips, Fodden ou Mount. Henderson offrirait le visage d’une ligne du milieu plus travailleuse... Cette séduisante Angleterre 2021 en manque de maturité n’a pas encore la puissance collective et technique de l’Angleterre 1996 ni la formidable densité d’individualités de celle des années 2000. Il ne lui reste plus qu’à prendre date pour 2022 et réaliser le meilleur tournoi possible... en squattant Wembley ! Le Stadium abritera en effet les trois matchs de poule des, puis les demies et la finale.Derrière, trois nations concourent à renouer avec leur passé glorieux, lointain ou plus proche. On imaginerait la Croatie finaliste de la dernière Coupe du monde décrocher la deuxième place... Mais des éliminatoires un peu poussifs malgré la première place, une Ligue des nations décevante et la retraite de Rakitić ont renforcé une impression de lent déclin depuis. À l’image des tauliers vieillissants (Modric, Vida, Lovren, Perišić) ou moins utilisés en club (Vrsaljko, Kovačić), la sélection au damier est moins emballante sur le terrain. Les cinq défaites en Ligue des nations l’ont un peu ravalée au rang de puissance moyenne continentale. Ceci dit, avec les « Italiens » Brozović (champion avec l’Inter), Rebić (Milan) et Pašalić (Atalanta), ou Barišić (champion d’Écosse avec les Rangers) et Kramarić (25 buts TCC à Hoffenheim), la Croatie a encore du répondant ! Le crack de 23 ans Nikola Vlašić, capable de suppléer Modric en 10, sera à suivre... La Tchéquie du grand Panenka 1976 et finaliste 1996 a affiché à travers ses trois derniers matchs de qualif de Mondial 2022 un niveau moyen plus : 6-2 en Slovénie, un bon 1-1 face aux Belges et une défaite 1-0 au pays de Galles. À travers le 4-2-3-1 sans vrai 10, un bon collectif se dégage, primant sur quelques individualités bien connues. Au milieu, la paire constituée de l’excellent Souček (West Ham, un volume énorme plus 10 buts en PL !) et de Kral (Spartak Moscou, 22 ans) reste le point fort d’une équipe qui peut compter aussi sur un autre, le bon latéral droit Vladimir Coufal. Patrik Schick (Leverkusen, 9 buts cette saison) devait être la pointe en attaque. Les faiblesses de la défense axiale accentuent cependant les limites de cette équipe. À voir...L’Écosse, enfin ! Les tuniques bleu profond, leet la fantastiquesont de retour ! Après 22 ans de purgatoire, lesparticipent à nouveau à un grand tournoi international ! Leur lose traditionnelle qui les « scotchent » toujours en poule de grands tournois devrait, hélas, les poursuivre. Car lespartent de très loin, qualifiés à l’arrache en barrages de Ligue C aux tirs au but face à la Serbie... Disposée en 3-4-1-2, l’Écosse peut toutefois s’appuyer sur une bonne base défensive à cinq. Mc Tominay (MU) joue côté droit de la défense à trois, mais c’est à gauche que se déploie le côté fort avec Tierney (Arsenal) et, plus haut, l’excellent Robertson (Liverpool). Homme à tout faire, super Andrew est l’âme du Clan. Il complète au milieu le cœur du jeu animé par Mc Greggor (Celtic) et surtout Mc Ginn (Aston Villa), passeur créatif et gratteur de ballons. Les prometteurs rookies Gilmour (Chelsea) et Turnbull (Celtic) viennent d’honorer leur première cape face aux Pays-Bas ! C’est moins fort en attaque avec la paire Dykes-Christie et dans les buts, avec Marshall (36 ans), le héros de Belgrade... Le match au sommet Angleterre–Écosse du 18 juin à Wembley actera, quel que soit le résultat, l’acte de (re)naissance de la. Avec Rod Stewart en parrain...