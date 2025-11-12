Un club iranien porte plainte contre un journaliste

Le club de Malavan Bandar Anzali a dégainé un communiqué ce mardi pour défendre son capitaine, Saeed Karimi. En cause : la diffusion d’images du mariage du joueur et notamment de sa femme sans voile, et le tout, sans son consentement, suivie d’une séquence télé jugée humiliante.

Le club exige des excuses publiques

Aux commandes de cette tempête : Rasoul Mehrabani, présentateur de la chaîne IBC, qui a cru bon de tourner l’affaire en dérision à l’antenne, expliquant que le joueur, avec cette situation, a voulu « corrompre la terre ». Les commentaires de l’animateur ont déclenché la colère du club, qui a annoncé une plainte officielle pour « diffamation et manque de respect à la dignité humaine ».

Dans son communiqué, Malavan rappelle que « la réputation de ses membres est une ligne rouge » et exige des excuses publiques de la télévision nationale. Le Malavan FC a conclu son texte d’une promesse qui sonne comme une menace : « Le club ne restera pas silencieux face à toute insulte envers un être humain au nom de Malavan. »

En clair, on ne rigole pas avec l’honneur des marins du nord.

