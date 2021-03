EuroMillions : 97 millions d'€ à gagner + 1 millionnaire garanti ce mardi

On est pas encore aux 100 millions, mais on va dire que c'est tout comme. La cagnotte de l'EuroMillions est à 97 millions d'euros, et affiche 122 millions d'euros ce mardi 23 mars 2021. De quoi nous faire patienter en cette trêve internationale.

EuroMillions du mardi 23 mars 2021 : 97M d'€

La cagnotte de l'EuroMillions affiche un sacré montant de 97 millions d'euros en ce mardi 23 mars 2021.



Entre confinement et trêve internationale, c'est sans doute la meilleure semaine pour gagner 100 patates.



En plus de cette cagnotte, le jeu MyMillion va rendre forcément 1 joueur français millionnaire sur ce tirage.

En validant une grille EuroMillions, vous obtenez automatiquement un code My Million (1 grille = 1 code, 2 grilles = 2 codes, etc.).



Vous voulez faire votre grille d'EuroMillions en ligne ?

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien ou sur l'image ci-dessous et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.





Jouez à l'EuroMillions en ligne ce mardi 23 mars 2021 !

Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse, FDJ.fr, qui est le site officiel de la Française des jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d'Euro Millions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.



Pour jouer en ligne sur FDJ.fr, c'est très facile :

- Inscrivez-vous sur le site de la FDJ® via ce lien FDJ.fr

- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.

- Faites un dépôt (minimum 5€).

- Validez vos grilles Euro Millions® pour ce tirage exceptionnel avant mardi 20h15 (une grille d'Euro Millions® ne coûte que 2,50€ + 1€ si vous rajoutez l'option Étoile+ qui permet de gagner dès une seule étoile trouvée).

Résultats Euro Millions du mardi 23 mars 2021

Vous aurez accès aux résultats du tirage de cet Euro Millions® exceptionnel ce mardi 23 mars 2021 sur le site FDJ.fr, juste après un bon petit Pékin Express



Bonne chance à tous !



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction La cagnotte de l'affiche un sacré montant deen ceEntre confinement et trêve internationale, c'est sans doute la meilleure semaine pour gagner 100 patates.En plus de cette cagnotte, le jeu MyMillion va rendre forcémentEn validant une grille EuroMillions, vous obtenez automatiquement un code My Million (1 grille = 1 code, 2 grilles = 2 codes, etc.).et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d'Euro Millions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Faites un dépôt (minimum 5€).- Validez vos grilles Euro Millions® pour ce tirage exceptionnel(une grille d'Euro Millions® ne coûte que 2,50€ + 1€ si vous rajoutez l'option Étoile+ qui permet de gagner dès une seule étoile trouvée).Vous aurez accès aux, juste après un bon petit Pékin ExpressBonne chance à tous !