Une enquête est ouverte sur des abus sexuels dans le football féminin américain

National Women's Soccer League Releases Statement in Response to the Sally Q. Yates Report Commissioned by U.S. Soccer. — National Women’s Soccer League (@NWSL) October 3, 2022

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La France n'est pas le seul pays à devoir traiter de nombreuses accusations d'abus et d'agressions sexuels.Quelques jours après les accusations de rapports sexuels forcés faites contre Paul Riley par ses anciennes joueuses , c'est au tour d'une nouvelle affaire de venir secouer le football féminin américain. Une enquête organisée par Cindy Parlow Cone, présidente de la Fédération américaine de football féminin (USSF) depuis 2020, a révélé ce lundi des pratiquesd'abus et d'agressions sexuels dans le championnat féminin américain (NWSL). Les détails de l'enquête rapportent des accusations deCertains entraîneurs, mais également certains clubs et responsables de la Ligue et de la Fédération sont accusés d'avoir fait preuve de passivité devant les plaintes de certaines joueuses. L'enquête va même plus loin, puisque certaines de ces joueuses auraient reçu diverses menaces au moment de témoigner.