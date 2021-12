Erik ten Hag : « Aucune équipe n’appréciera d’être tirée au sort contre l’Ajax »

⚪️?⚪️ Ajax become the 1st Dutch club to win all their group stage matches in a Champions League campaign ??#UCL pic.twitter.com/qJn9n9mAsk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021

Amster-dalle.La phase de poules de Ligue des champions est terminée et parmi les satisfactions, une équipe figure tout en haut : l'Ajax Amsterdam. Les hommes d'Erik ten Hag ont rayonné sur les six premières rencontres de cette édition 2021-2022 avec six succès, vingt buts marqués et cinq buts encaissés. Après la rencontre de ce mardi face au Sporting Portugal (4-1) , le technicien néerlandais s'est montré serein quant à la suite de la compétition :Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 13 décembre prochain. L'Ajax, vainqueur du groupe C, pourrait avoir un adversaire à sa portée car les Néerlandais affronteront obligatoirement un deuxième de groupe. Le niveau de jeu actuel des Bataves rappelle évidemment celui montré lors de leur épopée en 2018-2019, alors qu'ils étaient tout proches de rejoindre la finale de la compétition avant que Lucas Moura ne les crucifie au terme d'un match dingue en demi-finales (2-3) Avec un Sébastien Haller à dix buts en six matchs, tous les rêves sont permis.