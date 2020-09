Lyon grignote un maigre nul à Lorient

Mené à Lorient en deuxième mi-temps et très décevant pendant quasiment tout le match, l'Olympique Lyonnais a réussi à égaliser grâce à Léo Dubois pour ramener un petit nul de Bretagne (1-1). Mais le résultat, comme le contenu, sont insuffisants pour les Gones, qui enchaînent une quatrième rencontre sans victoire.

31

Quand est-ce que ça commence ?

Ouf, deux jolis buts

Nardi - Laporte, Fontaine, Morel - Mendes, Le Fée (Monconduit, 46e), Lemoine (Delaplace, 76e), Abergel, Le Goff - Grbić (Hamel, 15e ; Wadja, 89e), Wissa. Entraîneur : Pélissier.

Lopes - Diomandé (Depay, 46e), Marcelo, Denayer - Dubois, Guimaraes, Lucas (Mendes, 74e), Cornet (Bard, 82e) - Aouar, Dembélé, Cherki (Kadewere, 75e). Entraîneur : Garcia.

Nom : Dubois. Prénom : Léo. Âge : 26 ans. Rôle : arrière droit. Mission : défendre et animer son couloir… mais aussi créer des bijoux, si possible. Comment ? En dégainant un exploit personnel au moment où sa bande est à l'agonie, par exemple. Chose faite ce dimanche après-midi, au stade du Moustoir.Alors que Lyon était (mal)mené par Lorient, le latéral a en effet sauvé son clan. Tout seul comme un grand, en se baladant dans la défense des Merlus pour sortir un petit chef-d'œuvre et surtout signer l'égalisation des Gones. Qui, très décevants, enchaînent une quatrième journée sans succès et pointe en dixième position. Les Bretons, eux, sont seizièmes.Depay remplaçant. Oui, Depay sur le banc. C'est dire si Garcia, logiquement mécontent du début de saison de sa troupe, souhaite faire bouger les choses. En face, Grbić se blesse rapidement et doit laisser sa place à Hamel. Pas de quoi désorganiser Lorient, qui laisse complètement la balle aux locaux. Lesquels s'offrent des opportunité par Cornet, puis par Diomandé. Mais l'enroulé sur coup franc du premier est repoussée par Nardi, et la tentative du second captée par le portier.C'est tout ? C'est tout ou presque, du moins pour cette première période que Lyon domine timidement. Toujours pas au point et franchement pas convaincant, l'OL patine et manque même de se faire surprendre par un Le Goff contrarié par Lopes. Les Bretons y croient donc du comme fer, malgré un deuxième blessé (Le Fée, suppléé par Monconduit) avant même le second acte.Les 45 dernières minutes peuvent-elles être aussi ronronnantes ? Dembélé n'est pas très chaud à l'évocation de cette idée, et teste les gants de Nardi de loin. Sans trop de problème pour le gardien, impeccable jusque-là. En même temps, les Rhodaniens ne lui donnent pas énormément de boulot et retournent vite faire la sieste pendant que les Bretons restent concentrés. Garcia a beau avoir fait entrer Depay durent l'entracte, le rythme proposé par sa formation ne s'accélère pas.Pire, sa défense craque sur un boulet de canon de Wissa envoyé directement dans les filets. 1-0, malgré un potentiel hors-jeu du passeur décisif Hamel au centre d'un débat entre arbitres. Dix minutes plus tard, alors que l'OL paraît au fond du seau, Dubois lui répond. La seule lumière dans un week-end une nouvelle fois très mou, pour le club de Jean-Michel Aulas. Qui touchera tout de même la barre transversale, sur une occasion de Kadewere. Pas suffisant, clairement...