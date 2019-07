« En Dordogne, on voit de plus en plus de femmes autour des terrains »

Le business qui marche du feu de Dieu, cet été en Dordogne ? Les Escape Game. Une hype telle que le district Dordogne-Périgord de football s’y est mis, créant le sien sur le thème de la Coupe du monde féminine. Une façon d’amener un peu de la compétition dans le coin, d’animer un peu ses locaux, à Marsac-sur-l’Isle, mais surtout de promouvoir et développer le foot féminin, déjà florissant ces derniers mois dans le 2-4. Focus sur cette initiative avec l’un de ses deux créateurs, Corentin Frachet, étudiant en management du sport à Bordeaux et engagé en service civique au sein du District.

Propos recueillis par Simon Butel

Avec Yoan Alberny, le directeur administratif du district, on a bien vu que la Coupe du Monde n’est pas venue dans le Sud-Ouest : les stades les plus proches de chez nous étaient Montpellier et Rennes (). On ne peut pas dire qu’on ait vraiment ressenti la Coupe du Monde dans la région. Donc cet Escape, c’était l’occasion de parler du foot féminin en Dordogne. On voulait le lancer pendant la compétition, mais on l’a fait juste après, faute de temps. Pour l’instant, on a eu quelques groupes, mais on a pas mal de personnes qui veulent venir en août, c’est de bon augure. On touche une cible assez large. On n’exclut pas de le remettre en place pendant les vacances ou pour l’Euro 2020.On ne va pas dire ça, mais c’est une période plus creuse : il n’y a pas de compétitions, et les stages d’été ont été enlevés il y a quelques saisons. Pendant l’été, on s’occupe surtout du tirage des poules de championnat et de la préparation des calendriers. On en profite aussi pour remettre en ordre le District. Là, on va s’attaquer aux salles de commission qui vont être modernisées. Les chambres aussi : comme on est un des seuls districts qui est un centre technique, on a des chambres pour accueillir des stagiaires, dans le cadre des formations d’éducateurs, d’arbitres ou de l’équipe U13 de Dordogne. On accueille aussi les élèves de sport études du collège Anne Franck, à Périgueux. L’Escape a d’ailleurs été créé dans une ancienne chambre.Le scénario est le suivant : «» . En gros, on a une heure pour, à travers des énigmes, préparer le vestiaire, mettre tout en ordre pour que les joueuses soient dans les meilleures dispositions avant la finale. Bien sûr, on a mis un petit plus, qui est le trophée de la Coupe du Monde à trouver. On a respecté les codes de ce qu’on avait vu en Escape Game, on en a essayé pas mal avant pour pouvoir être légitimes. Le but, c’est donc de retrouver le trophée et de respecter laau maximum. C’est aussi l’occasion de parfaire ses connaissances en Coupe du Monde féminine et en foot féminin : il y a des étapes où on a tous les stades répertoriés, avec leur dimension, leur date de construction, leur capacité…La féminisation du football, c’est un thème-clé en France. Ici, le foot féminin marche bien, on accueille de plus en plus de jeunes filles. Les filles représentaient 11% des 14402 licenciés en Dordogne, mais c’est un chiffre qu’on aimerait encore faire augmenter. L’argent récolté sera reversé exclusivement pour le développement du foot féminin en Dordogne, via des dotations matérielles par exemple.L’ambiance sur les réseaux sociaux était positive : quand on postait quelque chose sur l’équipe de France ou la compétition, il y avait beaucoup de réactions. Même chose avec les U19 féminines de l’équipe de France, qui ont été sacrées championnes d’Europe dimanche. On a fait un post pour les féliciter qui a beaucoup fait réagir. Globalement, il y a quand même pas mal d’engouement autour du sport féminin. Dans les bars, c’était plus calme en revanche, et il n’y a pas eu de. Mais pas mal de clubs ont pris l’initiative d’aller voir des matchs avec leurs licenciés, et ça a bien marché puisque certains ont rempli des bus.On l’a clairement ressenti : on a pris +16,3% chez les seniors féminines, +39,8 chez les U18-U19, +32% chez les U14-U17 et +42% environ chez les U10-U13 féminines. Chez les toutes petites, les U6-U9, la hausse a été de 28% cette saison. Chez les éducatrices aussi, c’est très satisfaisant : on a beaucoup plus de femmes qui viennent se former pour entraîner. On voit de plus en plus de femmes au bord des terrains.On n'aura les chiffres précis qu'en octobre-novembre, mais c’est très probable, oui. Pas mal de clubs cherchent à recruter des filles, à créer des sections, c’est plutôt positif. À notre échelle, on a renouvelé et adapté cette année une opération qu'on avait créée lors de l'Euro 2016, les Mercredis en Bleu. On organise aussi un concours photo dans le cadre d’Octobre rose (), qui sera renouvelé cette année, comme les rassemblements féminins qu'on met en place plusieurs fois par an.Les plus jeunes, ce serait l’idéal, cela leur permettrait de se développer plus tôt, de hausser le niveau et d’avoir une D1 féminine plus homogène à l’avenir. Justement, chez les féminines on a Bergerac qui vient de monter en D2. C’est une première dans leur histoire et dans le département. C'est un club qui essaie de se structurer, on sent qu’il y a un élan qui pousse le club vers le haut, et qu'il veut tendre vers un plus haut niveau, sur le plan féminin comme masculin (). On a deux autres équipes féminines évoluant au niveau régional, Trélissac en R1 et Prigonrieux en R2, des clubs qui sont plutôt bien représentés sur le foot féminin. Ils cherchent d’ailleurs à recruter des filles pour leur école de foot, et à étoffer toutes les catégories de féminines.Quand un club tend au plus haut niveau, indirectement ça apporte de la visibilité au département, ce serait donc bénéfique d’avoir un club ou deux. Ça créerait de l’engouement autour d’une équipe, que ce soit garçons ou filles, qu’on supporterait tous en Dordogne.On a eu Eugénie Le Sommer qui est passée par Trélissac en jeunes (), je crois que c’est tout. Mais le meilleur est à venir !