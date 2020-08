En direct : suivez la journée de la finale PSG-Bayern

Rafraîchir 31

Les choses sont claires. Si on on gagne ce soir, on ajoute une C1 à notre palmarès et on entre définitivement dans la cours des grands d'Europe. Si on perd, cette coupe Super Bock n'avait de toute façon aucune valeur. — Mathieu Zagrodzki (@MatZagrodzki) August 23, 2020

Sur le côté de l’hôtel du @PSG_inside à #Lisbonne, @Pablosarabia92, confiné comme ses coéquipiers, échange à distance avec des supporters à quelques heures de la finale #PSGBayern pic.twitter.com/Ba4MKZJ1aC — Emma Sarango (@EmmaSarango) August 23, 2020

Je viens de mettre Wisla Plock - Stal Mielec, l’impression que malgré les bombardements sur le stade le match va avoir lieu. L’espoir à travers le football c’est beau #WPŁSTM pic.twitter.com/vGDDXRPZ7E — ????? & ????? ?? (@FootPolak) August 23, 2020

Mon avis sur le préfet qui interdisait les maillots du PSG #PSGBayern https://t.co/DDk4VYsG6Z pic.twitter.com/cM2YzcbwW6 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) August 22, 2020

Les 6 équipes qui ont joué leur 1ère finale de LDC , ont toutes perdues Ah — Coronavirusmo (@abdelinho92) August 23, 2020

#PSGBayern ACTE 11...OPERA DE PARIS / PLACE VENDÔME / PLACE DE LA CONCORDE ET PARC DES PRINCES. "PARIS FAIS NOUS REVER "@PSG_inside pic.twitter.com/zRd88YzaOF — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) August 23, 2020

DEJA 0-1 POUR REIMS ! Boulaye Dia du droit.Bon allez, on passe aux nouvelles chiantes et nous on est là POUR LE FOOT ! RIEN QUE LE FOOT ! ALLEZ LE FOOT ! On va donc quitter le JT de TF1 et switcher sur Monaco-Reims, à suivre en direct sur Téléfoot, LA CHAÎNE DU FOOT !Que c'est déprimant comme ville Munich...C'est pas très malin d'afficher un message en anglais sur le t-shirt des joueurs quand l'un des plus gros reproches qu'on fait au PSG est justement de ne pas être un club français.Qui est capable de foutre le plus gros zbeul dans la capitale ? Le combo gilets jaunes-black blocks ou les Parisiens en furie ?5000 élus auront le droit de suivre le match en direct au Parc. Qui y sera parmi vous ?MAIS QU'EST-CE QUE VOUS FICHEZ A NANCY ? DONNEZ-NOUS DU SANG ET DU FEU A MARSEILLE !Bon ça fait l'ouverture des titres déjà. Première marche du podium, devant le mariage-cluster dans la Sarthe et les évasions cyclistes en Auvergne.Allez, qui regarde le JT de TF1 avec moi ? Hâte de voir comment ils vont teaser leur plus grosse audience de l'année.Les supporters parisiensCertains d'entre vous ont déjà évoqué la Une complètement à côté de la plaque d', mais qu'est-ce qu'on pense de celle verdunesque de#UneEquipeProcheDeSonPublicD'ailleurs, en parlant de Pologne, elle est à combien la cote du triplé de Lewandowski ?Ca joue en Pologne, le match d'Ekstraklasa entre le Wisla Plock et le Stal Mielec vient de commencer, dans un cadre qui n'a rien à envier à celui de ce soir.Vous avez manqué le quart de finale des féminines du PSG face à Arsenal hier soir ? C'est dommage, c'était un beau match et une belle leçon de maîtrise face à un adversaire coriace. Quasiment sûr que Tuchel va le faire regarder à ses joueurs cet après-midi.Il y a du foot aujourd'hui pour patienter. Et pas seulement de la Ligue 1 ! En Australie par exemple, Western United est allé s'imposer 0-1 sur la pelouse de Brisbane Roar. Bravo à eux.PSG-Bayern, ce n'est pas une première sur la scène européenne. Les deux équipes s'étaient en effet déjà affrontées en 1997. Et tout le monde n'en garde pas forcément un très bon souvenir. Christophe Revault par exemple.S'il y en a qui lisent l'allemand parmi vous, je vous recommande la lecture de cet article sur les liens entre le Bayern et le Qatar , écrit par nos collègues du magazine. Pour les non-germanophones, DeepL est votre ami.Sinon les copains, il y a Florian Lefèvre qui nous a pondu le quiz des adversaires européens du PSG , depuis la C2 1982-1983 à nos jours. Personnellement, je m'en sors bien avec un petit 95/124. Et vous ? Balancez vos scores et surtout, n'oubliez pas le FC Jazz Pori, c'est cadeau.Amis Marseillais : si vous passez par ici et que vous avez des frissons rien qu'en pensant à la soirée qui s'annonce, sachez que Kévin Charnay a écrit un petit guide qui vous explique comment réagir en cas de victoire de Paris face au Bayern.Débat du jour : faut-il absolument supporter le PSG ce soir, sous prétexte qu'il s'agit d'un club français en finale de la Ligue des champions ? Je vous propose d'écouter cette expertise.Si jamais certains d'entre vous n'aiment pas le foot, il y a quelques alternatives intéressantes à la télévision ce soir :Sans oublierAh bon.Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre samedi soir, mais de son côté, le Collectif Ultras Paris a promené une bâche aux quatre coins de la capitale.J'en profite pour remercier le sémillantde m'avoir rappelé l'existence de la bédé Eric Castel. Les plus beaux cheveux blancs de l'histoire du foot étaient-ils en avance sur leur temps ?Vous saviez que c'était un 23 août que le PSG disputait le tout premier match officiel de son histoire. Eh bien oui, c'était il y a cinquante ans contre Poitiers en D2 et c'est une histoire qu' on vous raconte par ici Déjà réveillés ? Déjà au taquet ? Vous en pouvez plus ? Le stress monte ? Tous vos ongles sont déjà rongés ? Allez, dites-moi tout, je veux savoir comment se passe cette journée pas comme les autres et qu'on va vous faire suivre en direct, de maintenant jusqu'à 21h. Montez à bord, c'est parti !