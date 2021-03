SOFOOT.com // LIVE QUIZ BY SO FOOT

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot. Le principe : en solo, viens affronter en live pendant 1h un guest, tes potes et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples depuis ton smartphone. Ce jeudi, alors que pointe le Crunch France-Angleterre ce week-end, on vous propose le thème « mi-foot mi-rugby » avec les rédactions conjointes de Tampon! et du Midol. Deux invités donc : Antoine Mestres, rédacteur en chef de notre annuel rugby, et Maxime Gutierrez, CM de Rugbyrama et du Midi-Olympique.