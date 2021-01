En direct : quiz mi-foot mi-basket avec Alex de TrashTalk

SOFOOT.com // LIVE QUIZ BY SO FOOT

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot. Le principe : en solo, viens affronter en live pendant 1h un guest, tes potes et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples depuis ton smartphone. Ce jeudi, le thème est inédit : mi-foot mi-basket. Car face à vous, il y a un membre éminent de la rédaction de nos amis et colocataires TrashTalk : Alex.