En direct : Monaco - Lens (0 - 0)

Curieux de voir l'ASM cet aprem : on est à trois jours d'un barrage retour de C1, la troupe de Niko Kovac devra impérativement s'imposer à Donetsk... Si je voyais pas plus loin que le bout de mon gros nez, je dirais qu'ils vont laisser filer. Puis je vois leur onze de départ, même sans Volland, Fofana ou Badiashile, et je me dis que ça va être compliqué pour les Sang et Or.