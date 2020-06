En direct : la finale de Top Chef

Adrien ou David ? David ou Adrien ? Deux cuistots, deux façons de voir le monde, deux coupes de cheveux, aussi. Le meilleur cuisinier de l'histoire du confinement va être sacré ce soir après six mois d'émission - et mille ans ressentis -, et un gros gueuleton organisé au Georges V. Allez, on embarque pour la der'.

Salut les p'tits clous de girofles ! Ça farte ?



Bon, déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez refusé Napoli-Juve et City-Arsenal, donc motivés. On est entre cracks ce soir. Autre cracks : Adrien et David s'affrontent pour le titre de Top Chef 2020 au terme d'un dîner grandiose dans les cuisines et salles du Georges V, et la fameuse cérémonie des couteaux. Pas ceux qui se mangent hein, ceux qui coupent.



Allez c'est partoche !!

Par Théo Flambadenmat

On dirait Paga quand il ressort des vestiaires du PSG après le titre, le t-shirt plein de bière.Deux heures à éplucher des gambas et ouvrir des Saint-Jacques mais QUEL ENFER pour Mory putain !Sinon au pire pour les gobelets, Mory il peut filer dans les rues de Paris nous en ramasser quelques-uns sur les trottoirs, non ?Je crois que j'ai plus entendu l'histoire de la vie de David que celle de Yacine Bammou, vendeur à la boutique du PSG.Par contre on va peut-être se calmer sur le rouget « cuit de peur » de Stéphanie le Quellec, qui était probablement l'épreuve la plus foireuse du concours. Il était juste le seul à avoir la bonne cuisson, nous le faites pas passer pour un génie non plus.On n'a pas assez parlé de ce coup de pression de l'espace d"Hélène Darroze sur l'épisode la croute de sel. Moi-même depuis mon canapé j'ai eu l'impression de faire une connerie.Parfaite cuisson, ça n'a pas percé, bravo.Arrête, les vieux bourges du Georges V ils vont kiffer les gobelets en sucre. Ça va les faire triper.Je sais pas vous mais le mot « raviolo » a beaucoup plus d'effet sur moi que le mot « ravioli » . Un truc plus classieux, voyez.Après ça a aussi l'air d'être un enfer à faire, c'est chiant comme les matchs de Clément Chantôme.L'humour putain.Et vous vous êtes pour ou contre la bisque pour se dire bonjour ?Aïe ! La bisque de David ne sent pas assez l'araignée, et trop le combava. En même temps t'as filé le truc à Jordan, fallait s'en douter.Vous l'avez ?Vous pourrez retrouver la recette de la raviole d'araignée sur la toile ;)Trop trop fort sur la fumisterie. M'étonnerait pas qu'il ait fait une école de commerce entre deux vols.Le gars fait un trompe-l'oeil en entrée et en dessert, les gens vont plus rien comprendre, il vont finir le plat en louchant.L'entrée d'Adrien sera donc une crevette cocktail en trompe-l'oeil sous forme de tomate.Le plat : Pressé de veau, betteraves, des abats et des champignonsLe dessert : QUOI ? Un gobelet en sucre ??? Avec du chocolat au milieu, du persil et un sponge-cake ? Kézako ?T'es pas prêt pour nos futures bêtises.Mais attendez ils font combien de fiches les gars ? On dirait qu'ils préparent le Bac.L'entrée de David : ravioli à l'encre de seiche avec bisque de crustacés au combava.Plat : cotelet fermier aux saveurs d'Orient. En gros, avec du miel.Dessert : sablé au beurre avec mangue, coco et chou-fleur.Il a l'air assez simple sur le papier mais séduisant pour tous les palais. Surprenant qu'il ne foute pas un peu d'azote liquide pour choper quelques voix gratos.Wouah, l'organisation militaire de David... Par contre filer le plat principal à Nastastia, c'est fort osé.Okay, les Bleus vont renforcer Adrien, les Jaunes iront aider les David.Au tir à la corde on dirait que la balance penche du côté du premier, mais bon, on sait bien que la finale se joue à la cuisson du plat principal.Attendez les chefs vont bosser pour les candidats ? Ce serait génial. On adore voir les coachs toucher la balle.N'empêche qu'avec le recul, vraie équipe de bras cassés chez Michel Sarran. C'était pas son année au pépère.Il y a pas un candidat normal chez les Violets de Paul Pairet. C'est pas une équipe, c'est un cabinet de curiosités.Rien que pour avoir dit : «» , je mise 59-41 pour Adrien.David j'en peux plus de sa «» , on n'a pas vu plus gros forceur depuis Djibril Cissé.Vous imaginez le bordel de devoir repousser tout ce bazar d'une semaine ? Quel enfer...Heureusement qu'Hélène Darroze ne monte pas sur la balance comme dans Koh-Lanta.Tu sais que David va nous faire du classique sur le salé et fumer un truc en direct pour le dessert, histoire d'impressionner les influençables. Adrien il va juste sortir un kebab pour 500 pour se bidonner et se prendre un gros câlin de chef Pairet, on connait.Ça fait combien de temps qu'on se retrouve ensemble le mercredi soir, en vrai ? Je l'ai dit en vannant dans le chapô mais avec ces épisodes rallongés j'ai la même impression que devant un TFC-DFCO : celle que ça a commencé il y a six ans.Inutile de vous préciser que je suis évidemment pour Adrien, ne serait-ce que parce qu'il a une barbe que je n'aurai jamais.Bon, faut vous expliquer un petit peu le contexte, parce qu'il y a anguille sous roche.Imaginez, le matin de la finale. Les cuisines vides et immaculées du Georges V. Des centaines d'araignées de mer dans les frigo. Des épices, des herbes fraiches. Des légumes achetés le matin. De la viande, des pavés, partout. PARTOUT. Et là, la gasto.Et ouais les petits potes, David a eu une immense gastro la nuit précédent la finale, obligeant la production à repousser le tournage d'une semaine, les chefs à revenir, les 500 convives aussi... Bref, un enfer. Mais comme quoi, une finale, ça stresse. Demandez à Kanté.