Eibar s’offre une première historique contre l’Atlético

Eibar (4-2-3-1) : Dmitrović – Tejero, Burgos, Bigas, Ángel – Álvarez, Expósito – León (Cristóforo, 74e), Orellana (De Blassis, 80e), Inui – Enrich (Charles, 87e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.



Atlético (4-4-3) : Oblak – Arias, Savić, Felipe, Saúl – Vitolo (Clemente, 88e), Thomas, Herrera (Lodi, 73e), Correa – João Félix (Camello, 83e), Morata. Entraîneur : Diego Simeone.

RD

José Luis Mendilibar avait soufflé que ça arriverait un jour, il peut désormais savourer.Pour la première fois de son histoire en Liga, Eibar a battu un Atlético de Madrid méconnaissable ce samedi soir. Un authentique exploit amplement mérité, pour les Basques. C’est peut-être parce que son Atlético continue de se chercher cette saison que Diego Simeone a refusé de broyer du noir, après la Supercoupe d’Espagne perdue contre le Real. Mais pour leur retour aux affaires courantes, ses soldats sont pris à la gorge d’entrée par l’allant d’Eibar. Si Oblak peut s’interposer sur un centre-tir de Pedro León (4e), il est en revanche impuissant devant l’opportunisme de Burgos à la réception d’un corner au second poteau. Toujours privés de Diego Costa, Koke et Lemar, lessouffrent autant défensivement qu’offensivement. Il y a bien quelques lueurs émanant çà et là de João Félix (15), et de Correa (25, 45+1). Mais c'est peu, trop peu.Ce n’est qu’au retour des vestiaires que la troupe madrilène retrouve davantage de justesse technique. Insaisissable, Correa (48, 55) sonne la révolte avant d’être suivi par Arias (52) et Morata (70). En vain. Les vaguesse multiplient dans la surface des pensionnaires de la modeste enceinte Ipurua, mais ces derniers tiennent bon. Et vont même accentuer leur avance en fin de match par l’intermédiaire d’Espósito, dont la frappe limpide ne laisse aucune chance à Oblak. Un deuxième revers malvenu pour l’Atlético, qui pointe désormais à huit longueurs du leader madrilène.De son côté, Eibar éloigne le spectre de la relégation avec provisoirement sept points d’avance sur la zone rouge.