Dix ans après, la Guadeloupe se qualifie pour la Gold Cup

On s'était donné rendez-vous dans dix ans.Depuis le 2 juillet, douze équipes nationales se sont réunies à Fort Lauderdale (États-Unis) pour participer aux éliminatoires de la Gold Cup 2021, alors que la phase finale débute ce samedi 10 juillet. Cette phase de qualification permet de déterminer les trois dernières équipes qui participeront à cette compétition réservée aux sélections d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes affiliées à la CONCACAF. Deux petits matchs suffisant à composter son billet.Après avoir disposé des Bahamas (2-0), la Guadeloupe de Mickaël Alphonse (Amiens) jouait mardi soir contre le Guatemala. Alors que Matthias Phaeton avait permis auxde faire la course en tête, Luis Martinez Castellanos a égalisé pour lay Blanco. Aucune des deux équipes n'ayant réussi à prendre l'avantage au bout des 120 minutes, c'est la séance fatidique des tirs au but qui a donner le vainqueur de cette rencontre. Les hommes de Jocelyn Angloma ont fini par l'emporter au bout du suspense (10-9) après un loupé de Marvin Ceballos face à Yohann Thuram et une dernière transformation de Dimitri Cavaré (FC Sion).Cette sélection française d'outre-mer participera donc dans quelques jours à la prochaine Gold Cup (avec des matchs de poule contre le Costa Rica, la Jamaïque et le Suriname), dix ans après sa dernière participation et quatorze ans après la demi-finale de 2007. Une compétition qui aura cette année un fort accent français puisque la Martinique d'Emmanuel Rivière sera aussi de la partie. La Guyane aurait également pu se joindre à la fête, mais elle s'est inclinée 8 à 7 aux tirs au but face à Trinité-et-Tobago, au même stade de la compétition que la Guadeloupe.