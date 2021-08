Direct : le Deadline Day du mercato

Camavinga vers le Real Madrid, Kylian Mbappé paris pour rester, Germain et Pastore libre... Ce mardi 31 août, le mercato estival 2021 ferme ses portes. C'est donc l'heure du plus beau jour de l'été pour tous les mercatix : celui des panics buy et des ponts d'or au dessus de la Manche. Embarquement immédiat pour le D-Day.

#FCB#Mercado Pjanic respondió a una cuenta de fans de la Juve sobre la posibilidad de regresar a Turínhttps://t.co/Ek8YJvzRcB — Diario SPORT (@sport) August 31, 2021

10h32 : Manchester United officialise l'arrivée de CR7, et lève le voile sur le retour de l'enfant roi. Cristiano Ronaldo s'est engagé pour deux saisons plus une en option. Quelques minutes plus tôt, la Juventus avait précisé les contours du deal, à savoir un transfert « de 15 M payables en cinq ans auxquels pourront s’ajouter un bonus qui ne dépassera pas la somme de 8 M€ en fonction d’objectifs sportifs » .

10h05 : PAPAPAPAM ! Le retour du prophète sur ses terres. Après une pige au PSG, Moise Kean revient à la Juventus. Everton l'a prêté pour deux ans contre 7 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire à 28 millions d'euros. Joli braquage de le Vieille Dame d'Allegri, qui poursuit le rapatriement de ses anciens soldats.

Par Adrien Hémard, Quentin Ballue et Tom Binet

Après une année compliquée à Marseille, Mickaël Cuisance va reprendre la route du sud. Direction cette fois l'Italie selon la presse allemande, qui annonce deux destinations : le Torino, ou le Genoa de Goran Pandev. Info sofoot.com : il jouera avec du rouge sur le maillot.Ah, Miralem Panic aussi a envie de retourner à la Juventus. A ce rythme-là, faudra pas s'étonner de voir le retour de Trezeguet et Zebina avant la fin de la journée.Ca bouge pas mal chez les Saxons.confirme que Tottenham fait tout son possible pour attirer Adama Traore. Lesne veulent pas le lâcher à moins de 50 millions de Livres Sterling, soit 58 millions d'euros. Ca fait cher le tas de muscles.Patrick Roberts à Troyes ? Que l'Aube se rassure, on ne parle pas du dernier tueur en série français, mais du milieu anglais appartenant à Manchester City, prêté à Middlesbrough et Derby County l'an passé. Après l'avoir baladé dans cinq clubs en autant de saisons, City pourrait cette fois l'envoyer dans le club champenois, propriété du City Football Group. Entre clubs frangins, c'est la moindre des choses. Et tant pis pour Bâle, Blackburn, Bournemouth, Swansea et Stoke, également sur le coup d'après leLe mal du pays ? Acheté par Leipzig en 2019, Ademola Lookman pourrait enchaîner un deuxième prêt consécutif en Premier League. Après une saison pleine à Fulham, l'Anglais de 23 ans s'est envolé pour une nouvelle pige d'un an, à Leicester cette fois, d'aprèsFaites de la place pour CR7. L'arrivée du Portugais à Old Trafford entraîne un premier départ : celui de Daniel James. La presse anglaise annonce l'arrivée imminente du Gallois de 23 ans aux côtés de Marcelo Bielsa à Leeds. MU réclame 23 millions d'euros minimum, pour un joueur acheté 18 patates en 2019.C'est donc moins que pour Odsonne Edouard.Cocoricoooo. Après quatre années à se cailler les miches à Glasgow, Odsonne Edouard redescend (un peu) dans le sud. Direction Londres et Crystal Palace, croit savoir la. Le club coaché par Patrick Vieira prépare un petit chèque de 17,5 millions d'euros pour s'offrir l'ancien parisien, également pisté par Bordeaux.Les fuites continuent à la Masia. Après Konrad de la Fuente à l'OM, un autre jeune talentquitte la Catalogne : Ilaix Moriba. Outre-Rhin,annonce l'arrivée imminente du défenseur de 18 piges au RB Leipzig contre 15 millions d'euros. Un contrat de cinq ans l'attend sur place.Alerte transfert chelou ! Etonnamment, un Portugais pourrait signer à Wolverhampton en la personne de Renato Sanches. Blessé pour plusieurs semaines, le milieu lillois intéresse les Wolves qui le veulent en prêt, d'après. En même temps, difficile de s'imposer face à Benjamin André.Le Stade de Reims renvoie Raj Sierhuis au pays. L'attaquant néerlandais, qui n'a jamais vraiment convaincu en Champagne, est prêté à Heracles.Pour remplacer Vlasic, le CSKA Moscou s'intéresse de son côté à Angelo Fulgini, selon Sport 24, le CSKA Moscou serait intéressé par Angelo Fulgini. Ne reste plus qu'à trouver un vol Angers-Moscou.Poids lourds du Deadline Day, West Ham s'active déjà. Après avoir attrapé Kurt Zouma, lesveulent frapper à nouveau. Leur cible : Nikola Vlasic (CKSA Moscou). Qualifié en Ligue Europa pour la première fois de son histoire, West Ham veut bien y figurer et serait prêt à claquer 30 millions d'euros sur le Croate pour cela, d'après le. L'international croate de 23 ans (26 sélections) a score 12 fois la saison dernière du côté de la place Rouge, en 34 matches.Sale début de journée pour le Stade rennais. Alors qu'Eduardo prépare ses valises pour Madrid, Teun Koopmeuners a posé les siennes à Bergame plutôt qu'à Rennes. Le Néerlandais d'Alkmaar, convaincu par ses compatriotes De Roon et Hans Hateboer, s'est engagé pour cinq ans avec la Dea. Il suffisait pourtant de lui tendre une galette-saucisse.Première grosse sensation de la journée : Camavinga est en route pour le Real Madrid. Frustré de ne pas pouvoir claquer 200 patates sur Mbappé, Florentino Pérez s'apprête à en lâcher 45 pour s'offrir les services de l'international français. D'après des infos deconfirmées par, cela suffit aux yeux du Stade Rennais à un an de la fin de contrat de Camavinga. Coup dur pour Toni Kroos.