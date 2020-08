Di Meco ne veut pas commenter la finale de la C1 si le PSG se qualifie

776

TB

L'OM chevillé au corps.Et si le PSG allait au bout en Ligue des champions ? L'exploit est toujours possible pour les hommes de Thomas Tuchel, après leur succès dans les derniers instants contre l'Atalanta (2-1) . Et alors qu'ils sont déjà prêts à défier l'Atlético de Madrid ou le RB Leipzig en demi-finale, voilà que L'Equipe nous apprend qu'Eric Di Meco, quatorze saisons sous le maillot de l'OM au compteur et une C1 dans la poche, refuserait de commenter la finale en cas de qualification parisienne.Commentateur habituel des grosses affiches de C1 sur RMC Sport et encore au micro mercredi soir à Lisbonne pour le match face à la, l'ancien défenseur, très attaché à la cité phocéenne, ne se sentirait pas le mieux placé pour commenter un potentiel deuxième succès français dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ancien joueur du PSG et finaliste de la compétition avec Monaco, Jérôme Rothen pourrait alors être choisi pour l'occasion.Le retour de la patte gauche.