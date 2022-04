Débat présidentiel : le foot oublié

SOFOOT.com // France // Présidentielle 2022

Rien sur le foot ou même le sport. Et pourtant, ce débat pour le second tour de la présidentielle 2022 a été long et laborieux. En outre, il a été saturé de métaphores sportives : match retour, ring, etc. Pourtant le ballon rond offrait de belles accroches, politiques ou sociétales, pour convaincre l’électeur de base. Mais une fois de plus, cette grande passion nationale a été reléguée au second rang et donc oublié. Même la magie vintage de Gérard Majax a été mieux considérée.