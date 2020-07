Dans la sauce Grbić

Courtisé sur le marché des transferts, Adrian Grbić s’est senti pendant un moment avec le maillot du Stade brestois sur les épaules. Cependant, c’est bien du côté du FC Lorient, rival du club finistérien, que l’Autrichien d’origine croate pose ses valises. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette arrivée ne s’est pas faite en douceur.

La bataille de Bretagne, épisode 2

« Le projet du club m'a beaucoup plu »

Quel poids peut-on donner à une promesse verbale ? Au moment de se pencher sur le dossier d’Adrian Grbić, la réponse serait sans doute plus proche de la plume plutôt que de l’enclume. En tout cas, Grégory Lorenzi appuie dans ce sens dans les colonnes du, dévoile le directeur sportif du SB29."C’est bon, j’ai choisi, c’est sûr que je viens chez vous, je suis content"Hélas, croire à un accord à oral dans un monde aussi concurrentiel que celui du football est une belle erreur. En voici encore la preuve : depuis mercredi soir, Grbić est officiellement le nouvel attaquant de Lorient pour les cinq prochaines saisons.Aujourd’hui, un attaquant de Ligue 2 aussi performant que Grbić possède une valeur marchande relativement élevée. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de championnat pour sa première saison avec Clermont, l'ancien joueur d'Altach (Autriche) est donc devenu une cible potentielle logique pour plusieurs clubs dans l’Hexagone : l’OM, Saint-Étienne, Brest et Lorient se sont rapidement manifestés pour témoigner leur intérêt. Si les deux premiers n’ont jamais formulé d’offre concrète et préfèrent attendre une saison de confirmation de l’avant-centre en Ligue 1, Brest a rapidement proposé un beau chèque au Clermont Foot 63 : sept millions d’euros plus un million supplémentaire en cas de maintien du club finistérien en Ligue 1., détaille Lorenzi àCe ne sera finalement aucun des deux. La faute à quoi ? À la surenchère. Bien décidé à s’offrir un joueur de grand standing malgré son statut de promu, Lorient passe à l’action durant le week-end et fait passer à Clermont une offre de dix millions d’euros conforme aux souhaits initiaux du club auvergnat. Autre détail important : le salaire du joueur fixé à 130 000 euros mensuels, soit le double de la proposition brestoise. De quoi laisser le voisin bouche bée., enrage Lorenzi àDifficile, mais pas impossible de prévoir une telle issue quand on connaît les capacités machiavéliques de Loïc Féry. Durant l’été 2015, le président lorientais avait déjà coupé l’herbe sous le pied d’un autre voisin en allant chercher Abdul Majeed Waris, alors attaquant à Trabzonspor en partance pour Rennes, directement à l’aéroport de Roissy sous les yeux médusés des émissaires du Stade rennais. Cinq ans plus tard, le FC Lorient frappe encore et prouve qu’il sait bien entretenir les querelles de clocher.Dans le Morbihan, Adrian Grbić va devenir le transfert le plus cher de l’histoire des Merlus. Il succède ainsi à l’achat de... Waris (5 millions), dont le passage avait laissé de bons souvenirs aux supporters du Moustoir., confie le joueur de 23 ans sur le site officiel de son nouvel employeur.À un an de l’Euro et pour sa première saison en Ligue 1, le joueur formé entre le Rapid Vienne et Stuttgart se retrouve dans des conditions optimales pour poursuivre sa collection de buts et attirer l’œil d’une sélection nationale, qu'il s'agisse de l'Autriche ou la Croatie. À lui d’en tirer profit, tout en sachant que personne ne lui fera de cadeaux en Ligue 1, surtout pas les supporters du Stade brestois, le 20 septembre prochain, lors d'une réception des Merlus qui sent déjà la poudre.