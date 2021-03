Daniil Medvedev : « J'avais le même style que Gómez »

Il est devenu ce lundi le deuxième meilleur joueur de tennis de la planète, place qui n'avait plus été occupée par un joueur hors Big 4 (Djokovic, Federer, Nadal, Murray) depuis juillet 2005. C'est dire la performance de Daniil Medvedev, qui compte déjà deux finales de Grand Chelem (US Open 2019, Open d'Australie 2021). Depuis la fin de saison dernière, le Russe est d'ailleurs le joueur le plus en forme du circuit ATP, lui qui vient de remporter l'Open 13 de Marseille après avoir triomphé au Rolex Paris Masters et au Masters de Londres. Mais outre sa passion pour la petite balle jaune, le joueur de 25 ans en possède une autre pour le ballon rond. En particulier pour le Bayern Munich. Entretien avec cet amoureux de Mario Gómez.

« Je marquais beaucoup de buts, même si ça devait être avec le genou ou en serrant un défenseur. Et Gómez était monstrueux, là-dedans. Les journalistes pouvaient dire de lui qu’il ne savait pas dribbler, mais il marquait ses 30 buts par saison facilement. »

« Si je peux me permettre, je pense que je ressemblerais un peu à Goretzka... En beaucoup moins fort que lui. »

« Quand je vais finir ma carrière tennistique, je retournerai sûrement passer beaucoup de week-ends à l'Allianz Arena. »

« S’il faut donner une recrue, j’aimerais bien voir Haaland débarquer. S’il continue comme ça, ça risque d’être un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot. »

Propos recueillis par Félix Barbé

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non. Honnêtement, c’est un pur hasard de bien jouer en même temps que le Bayern, même si j’en suis très content. Parfois, ça peut quand même servir... J'ai, par exemple, regardé la finale de Ligue des champions contre le PSG juste avant mon premier tour à l’US Open. Le match devait être à 13h heure américaine, et j’avais demandé à mon coach de m’entraîner à 11h. Pour finir à midi, manger tranquillement et mater la finale. J’étais dans mon vestiaire, connecté à mon téléphone. J’étais super heureux, avant d’entrer sur le court. Bon, après, c’est rare. En dehors d’une finale de C1, on ne décale jamais l’entraînement.Disons que quand j’étais plus jeune, je me souviens que je passais un bon week-end si le Bayern gagnait ses matchs. Quand le Bayern perdait, c’était plus dur. Je me rappelle avoir été très triste, par exemple, après la défaite en finale de Ligue des champions contre Chelsea. Mais maintenant que j’ai beaucoup de choses à faire dans le tennis, j’utilise le foot pour déconnecter. J’adore toujours ça, mais je sais que ma vie ne dépend pas du football.Comme je le disais, depuis que j’ai six-huit ans, j’aime suivre le foot. Le Bayern était bon à ce moment-là, dans les années 2001-2002-2003... Mais je regardais peut-être un match dans le mois, pas plus. C’est plutôt vers douze ans, quand j’ai commencé à adorer ce sport, que j’ai compris qu’il fallait choisir une équipe. Je me suis souvenu de mes premiers moments avec le Bayern, et je suis naturellement devenu fan. En Russie, même si on peut avoir des bons clubs, on est encore loin de pouvoir aller en finale de Ligue des champions.C’était mon joueur préféré, à l’époque où il jouait au Bayern. J’avais treize-quatorze ans, c’était vraiment le moment où je suivais le foot comme un fou. Je jouais beaucoup au foot à cette période avec mes amis et même si je n’avais pas le même niveau que lui, j’avais le même style. Je jouais toujours attaquant, je n’étais pas très technique et je ne faisais pas des contrôles de dingue. Mais je marquais beaucoup de buts, même si ça devait être avec le genou ou en serrant un défenseur. Et Gómez était monstrueux, là-dedans. Les journalistes pouvaient dire de lui qu’il ne savait pas dribbler, mais il marquait ses 30 buts par saison facilement. Sa célébration m’avait marqué, donc j’ai décidé de la refaire. En plus, j’aime bien les trucs qui ne sont pas trop populaires... J’aurais très bien pu célébrer comme Cristiano Ronaldo, puisque la sienne est très connue. Elle est mythique, même, mais j’aime quand on se pose des questions. C’est sûr que quand tout le monde m’a vu faire, personne ne pouvait penser que j’imitais Mario Gómez.Comme joueur, il était monstrueux. Je ne le connais pas personnellement, mais il a marqué tellement de buts importants... Pour être honnête, je préférais Robben, mais les deux ensemble étaient merveilleux. La fameuse « Robbery » , comme on dit... Je garde le souvenir d’un but en quarts de finale de Ligue des champions, contre Manchester United. On avait l’impression que rien n’allait se passer, que Manchester allait se qualifier tranquillement... Et là, Ribéry joue le corner pour Robben, qui marque peut-être le plus beau but de sa carrière sur la volée. Toutes ces petites choses sont dans ma tête, c’est sûr que Franck m’a fait rêver.Bonne question. Surtout en ce moment, depuis qu’il joue latéral... Il fait des trucs incroyables avec le ballon, que personne n’aurait pu imaginer. Après, c’est dur de comparer. Je trouve que ma force au tennis, c’est de pouvoir un peu tout faire. En comparant au foot, je dirais que je suis donc plutôt un milieu box-to-box. Qui peut marquer des buts, attaquer... mais qui sait aussi défendre. Si je peux me permettre, je pense que je ressemblerais un peu à Goretzka... En beaucoup moins fort que lui.Déjà, recevoir un maillot du club, c’était fou. J’étais comme un petit enfant, je n’aurais jamais imaginé que le Bayern puisse un jour me féliciter publiquement sur les réseaux sociaux. Je n’ai jamais rencontré de joueurs, en revanche. Mais je sais que Mats Hummels adore le tennis, même s’il joue maintenant pour Dortmund. Il m’a écrit plusieurs fois sur Instagram après mes victoires, c’est très sympa. Et je ne suis jamais allé voir une rencontre au stade, non plus. Un jour, je jouais un tournoi Futur à côté de l’Allianz Arena. J’avais fait le tour du stade, je l’avais visité. Mais il n’y avait malheureusement pas de match, à cette époque. On est quasiment toujours en voyage, mais quand je vais finir ma carrière tennistique, je retournerai sûrement passer beaucoup de week-ends là-bas.Le truc, sur le circuit, c’est que les joueurs restent beaucoup entre eux par rapport à la langue : les francophones avec les francophones, les Russes avec les Russes... Et moi, le problème, c’est que Karenet Andreyne suivent pas trop le foot.Il y a quand même Ilya Ivashka, qui est biélorusse et qui adore ça. On joue d’ailleurs ensemble à Fantasy Premier LeagueAh, c’est difficile... Ça me fait penser à, puisque j’y joue beaucoup aussi. Du coup, je réfléchis à la question via le jeu. Par exemple, il y a Upamecano qui va venir au Bayern. Mais je n’ai pas suivi assez de matchs de Leipzig pour savoir s’il va être tout de suite titulaire, s’il est vraiment monstrueux ou s’il est simplement performant... Or, je sais qu'il est excellent dans. Donc ça va déjà me faire du bien pour mon équipe, dans le jeu. Pour ce qui est d’Alaba, c’est un joueur qui a commencé avec Van Gaal quand j’avais quatorze ans. Il jouait latéral gauche, car tout le monde était blessé. Tout le monde a tout de suite vu qu’il était incroyable, il a fait des choses formidables pour le Bayern. C’est évidemment dommage qu’il s’en aille... Allez, s’il faut donner une recrue, j’aimerais bien voir Haaland débarquer. S’il continue comme ça, ça risque d’être un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot.Ensemble, je ne sais pas. Mais quand Lewandowski deviendra un peu plus vieux, ça pourrait être magnifique.