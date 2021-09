Cristiano Ronaldo égale Casillas avec 177 apparitions en C1

177 - Cristiano Ronaldo va disputer son 177e match en Ligue des champions, égalant Iker Casillas comme joueur ayant joué le plus de rencontres dans la compétition. Leader. #YBMUN pic.twitter.com/QjL7zrCXF8 — OptaJean (@OptaJean) September 14, 2021

MD

Monsieur Ligue des champions.Cristiano Ronaldo retrouve la C1 avec Manchester United ce mardi soir. Titularisé par Ole Gunnar Solskjær pour affronter les Young Boys de Berne , le quintuple Ballon d’or portera la tunique rouge dans la plus belle des compétitions européennes, plus de douze ans après la défaite en finale de l’édition 2009 face au FC Barcelone de Lionel Messi à Rome (0-2). CR7 revient plus grand que jamais avec quatre trophées remportés sous les couleurs du Real Madrid (2014, 2016, 2017 et 2018). Et un nouveau record vient s’ajouter à son palmarès ce soir.Le meilleur buteur de l’histoire de la coupe aux grandes oreilles (134 réalisations au compteur) s'apprête à égaler le record d'Iker Casillas du plus grand nombre d'apparitions dans l'histoire de la Ligue des champions (hors matchs de qualification) : 177. Une statistique titanesque qui s’ajoute au record du nombre de passes décisives dans l’histoire de la compétition (42), de pions sur une seule édition (17), de triplés (8), de coups francs inscrits (13) et enfin des matchs consécutifs en marquant (11).Goatesque.