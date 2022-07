Cristiano Ronaldo aurait demandé à quitter Manchester United

FG

Kevin Durant fait des émules même en dehors du basket.Frustré par son retour à Manchester United, réussi d'un point individuel (24 buts et 3en 38 matchs l'an dernier), mais pas collectif (sixième de Premier League et seulement qualifié pour la Ligue Europa), Cristiano Ronaldo ronge son frein à tel point que, d'après le Times , le Portugais aurait demandé à être autorisé à quitter son club de cœur en cas d'offre satisfaisante.À 37 ans et malgré l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc des Red Devils , CR7 souhaiterait continuer à disputer la Ligue des champions l'an prochain, une compétition qu'il n'a plus loupée depuis dix-neuf ans, et ce, jusqu'à la fin de sa carrière. De plus, le mercato très calme du club mancunien jusqu'ici ne donnerait aucune garantie sur la capacité de ce dernier à retrouver le top quatre de Premier League en fin de saison prochaine.La terre tremble à Manchester.