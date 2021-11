Coupe de France : Bastia et Jura Sud l'emportent pour rallier les 32es

AB

Vainqueur des Herbiers aux tirs au but, le SC Bastia a validé son ticket pour les 32de finale de la Coupe de France.Dans une rencontre plus équilibrée que prévue, ce sont les Bastiais qui ont pris les devants. Seul à l'entrée de la surface, Kévin Schur a ainsi pris tout son temps pour ajuster une frappe tendue et tromper Anthony Martin. Un but libérateur, mais rapidement étouffé par la fougue rouge et Pierre Grellier, dont le penalty, d'abord repoussé par Johny Placide, est prolongé au fond. Les occasions des 45 autres minutes n'auront pas suffi et, sans prolongations, ce sont finalement les tirs au but qui ont décidé du résultat. Et à ce jeu, c'est Placide et ses mains fermes devant Jeffrey Assoumin puis Djiman Koukou qui ont donc eu le dernier mot.Un scénario tout aussi fou dans l'Ain, où Jura Sud a retourné Bourg-en-Bresse en toute fin de match pour rallier le tour suivant (2-3).Lancé d'entrée dans une partie globalement maîtrisée, le Jura SF n'a pas tardé à ouvrir le score par Claudy M'Buyi. Une reprise de volée bien placée, venue récompenser l'excellent centre de Housseine Zakouani. Le FBBP a alors du attendre les cinq dernière minutes du premier acte pour égaliser et faire valoir son statut de leader du National. Et c'est Romain Montiel, d'une jolie tête plongeante, qui a remis les siens sur les rails. Égalisation puis avantage au retour des vestiaires, offert par Romain Fleurier qui, d'une frappe (ou d'un centre) excentrée, a nettoyé la cage de Cédric Mensah. Les Jurassiens n'ont pourtant jamais désespéré et, dans la foulée, recollent à la marque sur un exploit en solitaire de Abdelkrim Khaled. Un soulagement qui fait bientôt place à la liesse, sortie du chapeau par Tiago Moura dans le temps additionnelRendez-vous les 18 et 19 décembre prochains.